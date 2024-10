Linares presentó un nuevo proyecto político contra Milei por los dichos contra CFK

https://energia-argentina.ypf.com/ https://energia-argentina.ypf.com/

Carlos Linares, senador nacional de Unión por la Patria de Chubut, señaló a ABC Radio por FM Records que “Es el final de una sumatoria de declaraciones del presidente que el otro día en la entrevista de TN pasó todo límite democrático, institucional y moral. En mi caso corresponde no dejarlo pasar y por eso hice un proyecto de ley de juicio político para que comience su trámite en comisiones buscando ponerle límite a este gobierno y este presidente”.

El legislador chubutense expresó que “Hay que tener gente que tenga la voluntad y no tenga miedo a ejercer el mandato constitucional que tienen los legisladores, porque no estamos inventando nada sino poniendo en evidencia el accionar del presidente que le dijo a la ex presidenta que le quiere poner los clavos a su cajón”.

“Cristina Fernández de Kirchner es una de las mujeres más importantes del país que viene de un femicidio y si bien entiendo el juego político de la democracia, creo que no se puede incitar a la violencia permanente como lo hace el presidente con los propios y los ajenos, por eso hay que ponerle un límite”, resaltó.

Linares dijo que “Si el peronismo elije autoridades nos acusan de ponerlas con el dedo y si vamos a internas hablan de división de la política. Yo tengo un enorme respeto por Ricardo Quintela, pero acompaño la lista de Cristina y esta bueno que se haga una interna que la hará bien al Justicialismo”.

Finalmente sostuvo que “Axel (Kicillof) y Cristina (Kirchner) tienen una relación enorme de cariño y no habrá una ruptura entre ellos más allá de las diferencias, por eso no tengo dudas que Axel puede ser el candidato presidenciable”.