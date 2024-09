Gutiérrez: “Le digo a los jubilados que con este gobierno si no peleamos va a ser peor”

Manuel Gutiérrez, integrante de la Federación de Jubilados, expresó a ABC Radio por FM Records que “Es un día para reflexionar y conmemorar porque no hay nada para festejar producto de la gravedad de la situación que estamos atravesando. La baja de los salarios de los activos, la caída de los valores jubilatorios y la represión dan cuenta del salvajismo de este gobierno”.

“Pegarle y gasear a un jubilado es grave, pero es la antesala de un cambio de régimen político que legitima la represión; pero el propio presidente ya dijo que cambiaría la Constitución que garantiza salario y derecho a protestar. Lo que buscan es liquidar todas las conquistas que se han conseguido en la historia y lo hacen con represión y hambre”, resaltó.

Gutiérrez sostuvo que “Ellos festejan la desigualdad social con la caída de los haberes jubilatorios y dicen que son los culpables de la decadencia argentina, por eso con el asado buscan naturalizarlo y creen que la justicia social y la democracia son mala palabra”.

El referente nacional indicó que “Le digo a los jubilados que si no peleamos va a ser peor porque esta ofensiva contra nosotros va a seguir, por eso para evitar lo peor hay que enfrentarlo y luchar para que no se consolide en el tiempo este gobierno cruel que legitima la violencia como medio acción”.

En tanto que concluyó diciendo que “Estamos solo desde el punto de vista institucional, las Centrales a veces vienen y no estan a la altura de las circunstancias porque hace rato tendrían que haber convocado a un paro nacional por el tema de los jubilados; pero a nivel de la sociedad no nos sentimos solo y estamos juntando firmas para llegar a un millón”.