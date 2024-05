 Linares: «Avisamos y nos decían que era campaña del miedo, estamos en momentos difíciles y van a ser aún más difíciles»

En la intersección de Alvear y Rivadavia, en Comodoro Rivadavia, se conmemoró el Día del Trabajador con una concentración que enfatizó la unión en defensa de los derechos laborales. La jornada, que comenzó en el «Monumento del Trabajador», incluyó una movilización hasta el Banco Nación, donde se protestó contra políticas perjudiciales para los trabajadores.

Raúl Silva de la UOCRA expresó su preocupación por la desocupación y posibles cambios en el impuesto a las ganancias, llamando a la unidad en la lucha. Según Silva, «Estamos aquí para festejar y quiero desearles un feliz día a todos los trabajadores. Hoy nosotros preocupados por la desocupación que tenemos tanto en nuestra seccional como a nivel país. Preocupados porque puede volver el impuesto a la ganancia, tenemos que estar unidos en esta lucha todos los trabajadores».

Estudiantes también se manifestaron, criticando la aprobación de la Ley Bases y su impacto en los trabajadores. En palabras de un estudiante, «Este acto es para que juntos conmemoremos la lucha de los trabajadores estamos condicionados ante la aprobación de la Ley Bases y punto de partida de la libertad de los argentinos, esta ley le saca años de lucha a los trabajado y trabajadoras. Como estudiante es imposible ser indiferente ante esta situación y creemos que es importante estar hoy en la calle porque la patria no se vende, se defiende».

Carlos Linares alertó sobre el difícil momento que atraviesan los trabajadores, destacando el achicamiento del Estado y la actividad productiva, así como la paralización de la obra pública. En sus palabras, «Hoy es un día triste para los trabajadores, me acuerdo de días de festejos, de acompañamiento y de luchas. Estamos en momentos muy difíciles, tenemos que ser coherentes con las cosas que nos están pasando y por qué nos están pasando estas cosas. Nosotros avisamos tiempo atrás que estas cosas iban a suceder, algunos no creyeron, algunos decían que era campaña del miedo, hoy estamos en momentos muy difíciles y van a ser aún más difíciles. Se vino un achicamiento del Estado, se viene un achicamiento de la actividad productiva, la paralización total de la obra pública. Esto es una lucha constante que vamos a tener, lo que pasó en diputados era sabido que iba a pasar, me preocupa la forma en que se votó y también me preocupa cómo votaron los diputados de nuestra provincia».

Gustavo Fita resaltó la importancia de la representación política en la defensa de los derechos laborales, instando a los legisladores a actuar en beneficio del pueblo trabajador.

Las acciones en Comodoro Rivadavia se sumaron a las de todo el país en la lucha por los derechos laborales y contra políticas que afectan a los trabajadores.