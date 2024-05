La madre de Lautaro Labbe clama por justicia: «acá estoy una vez más, con el perdón a mi hijo no me lo van a devolver»

En un nuevo episodio en la búsqueda de justicia para su hijo Lautaro, Cristina Cárdenas, madre del joven fallecido, se enfrenta a la suspensión de la audiencia judicial que era hoy y fue programada para el próximo lunes. En medio de su dolor, Cárdenas alza su voz para denunciar lo que considera una «mentira grande» y un intento de encubrimiento entre la policía.

Cárdenas relató la difícil situación que enfrenta, expresando su determinación de continuar luchando por la verdad y la justicia para su hijo. «Fue como una mentira grande que querían cubrir entre ellos», declara, destacando la discrepancia entre la versión oficial de los hechos y lo que ella considera la realidad.

«Lautaro no está solo. La sigo peleando como mamá y acá estoy una vez más pidiendo que se haga justicia». Subraya la importancia de la verdad y la rendición de cuentas: «Con el perdón a mi hijo no me lo van a devolver, porque él me lo mató el que le disparó a mi nene».

El caso de Lautaro Labbé ha generado controversia y dolor en la comunidad, con la madre liderando una incansable campaña por la transparencia y la rendición de cuentas. Enfrentando el proceso judicial con valentía, Cárdenas se niega a aceptar la injusticia y sigue exigiendo respuestas sobre la muerte de su hijo.

La próxima audiencia, ahora suspendida, representa otro obstáculo en el camino hacia la verdad y la justicia. Sin embargo, Cárdenas promete seguir adelante, decidida a honrar la memoria de su hijo y asegurarse de que se haga justicia.