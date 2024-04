Chile: asesinaron a tiros a tres carabineros durante una emboscada

Hallaron los cuerpos calcinados en el interior del móvil: Boric se desplazó a la zona.

Tres efectivos de Carabineros, la policía nacional de Chile, fueron emboscados y asesinados a balazos esta madrugada por un grupo de desconocidos, que además incendiaron la patrulla de los uniformados, en la localidad de Cañete, al sur del país.

Los policías fueron encontrados calcinados en el interior de una patrulla abandonada en una ruta de esa localidad situada en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.

El violento episodio se produjo en la misma fecha en la que se celebra el aniversario de la institución policial.

Además, se produjo en una zona bajo vigilancia militar por ataques incendiarios atribuidos a la comunidad mapuche.

El hecho ocurrió cerca de la 1 (hora local), a la altura del kilómetro 25 de la ruta P72S, en inmediaciones del límite de Cañete con Tirúa», indicó el portal local Biobio.

Los carabineros asesinados son un sargento primero y dos cabos de la fuerza, que prestaban servicios en la Cuarta Comisaría de Control y Orden Público de Los Álamos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, emprendió viaje a la región del Biobio tras el cruento ataque.

«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», informó en su cuenta de X el presidente de Chile, Gabriel Boric.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, añadió el mandatario.

La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, contó en declaraciones publicadas por el sitio alemán Actualidad DW, que «se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros».

«Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados», agregó Tohá, que también viajó a la zona.

El atentado ocurrió el día en que Carabineros celebra su aniversario 97. «No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez. En tanto, las ceremonias por el aniversario de la fuerza fueron suspendidas.

A través de su cuenta de X, Carabineros publicó un mensaje en la que refiere al crimen de los efectivos.

“Con dolor, lamentamos informar a la comunidad y nuestra familia sobre el horrible asesinato de tres de nuestros carabineros; el Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro (QEPD), Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos (QEPD) y el Cabo 1º Misael Vidal Cid (QEPD), quienes realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete, cuando fueron cobardemente asesinados”, inicia la publicación.

“A sus familias, a nuestra familia institucional, amigos y compañeros de trabajo, nuestras más sentidas condolencias. En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria”, agrega el mensaje de la institución.