Bohe cuestionó a Juntos por el Cambio por su abstención en el proyecto de reapertura de astillero

«Es una estrategia de desarrollo que tiene la ciudad hace 40 años».

Así definió Sergio Bohe a la abstención unánime del bloque Juntos por el cambio, en relación a la expresión de deseo, impulsada por el concejal Omar Lattanzio, que busca la reapertura del Astillero local, que traería aparejado la generación de alrededor de 500 puestos de trabajos y la reactivación de sectores de servicios secundarios.

El secretario de Gobierno, Sergio Bohe, se refirió a la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, donde se llevó a cabo la votación por la expresión de deseo presentada por el edil del PLICH, Omar Lattanzio, en torno a la apertura del astillero local, donde el bloque de Juntos por el Cambio en su totalidad decidió abstenerse, al expresar que “no deja de sorprender la capacidad de cambio que tiene Juntos porque hasta hace una semana, el gobernador de la provincia y su gabinete, ponían en relieve la importancia que tiene la recuperación del astillero de Comodoro Rivadavia en lo que respecta a la generación de empleo industrial y a la mejora continua de uno de los cuatro puertos que tiene Chubut, una provincia con una enorme vocación marítima”.

En el mismo tenor, el funcionario reiteró su sorpresa al mencionar que la decisión de Juntos por el cambio de abstenerse, sucede en vísperas de la realización del Primer Foro de Ciudades Atlánticas. “Seguramente –fundamentó-, es un mensaje de interpretación el que han realizado u otra posibilidad puede ser que quizás tienen la misma vocación arraigada pero oculta del DNU nacional, que nos deja al margen del empleo industrial como región, que va en contra del empleo industrial, de la industrialización y el desarrollo productivo del interior profundo de la Patria”.

Al tiempo que dejo en claro, que esta oposición visibilizada a través del no acompañamiento, “es una oposición a una estrategia de desarrollo que tiene la ciudad hace 40 año, teniendo en cuenta que el proyecto del astillero se dio a la luz, en el año 1991 con el primer plan estratégico que se elaboró en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que ya mencionaba la necesidad de que el puerto contara con un espacio para reparaciones navales y de aplicación metalmecánica. Mientras que entre los antecedentes inmediatos –continuó Bohe-, en el astillero, se hacían las columnas de los molinos eólicos. Así que hay que estar muy desatento a la historia y a lo que significa para el desarrollo estratégico de esta ciudad y este puerto o estar muy en contra de una estrategia de industrialización. Vamos a optar por pensar-enfatizó- que el bloque opositor está muy convencido de que se tiene que oponer a cuasi todo y que por eso lo hace y no por desatención, por no leer la historia de la ciudad y la pelea que significó traer el syncrolift y lograr el astillero”.

Al tema, hizo mención también el concejal del bloque del PLICH, Omar Lattanzio, quien fue el encargado de presentar la moción para poner a votación un documento de deseo por la reactivación de infraestructura portuaria local, quien detalló que “fue una expresión de deseo para que provincia tenga en consideración la apertura del astillero de Comodoro Rivadavia, que hace 14 años está cerrado. Es un tema del que vengo hablando hace 4 años desde que comencé el primer período como concejal”, reflexionó al mencionar que realmente es un trabajo que demanda tiempo porque requiere reunirse con integrantes de la Administración portuaria, la Cámara Naval Argentina y autoridades provinciales y municipales.

“En este contexto, -dijo- nuevamente hemos realizado este pedido, por lo que hablamos con el gobernador Torres y con su equipo para darle un puntapié a este trámite que significa abrir esta gran fuente de trabajo, que como siempre manifiesto, puede llegar a generar entre 400 o 500 puestos de trabajo, más todo el movimiento que le daría a la ciudad”.

En tanto al referirse puntualmente al resultado obtenido en el recinto del Concejo Deliberante, el edil explicó que “la votación lo sorprendió, porque el día miércoles durante la parlamentaria donde estaban los tres bloques, nadie planteó ninguna negativa, y hoy jueves, los 5 integrantes que conforman el bloque del PRO, se abstuvieron para brindar el apoyo. Es decir –recalcó- que no apoyaron la posibilidad de darle trabajo a la gente, y digo esto, porque está pactado con las empresas que puedan llegar a abrir el astillero, que toda la mano de obra debe ser local. Y esto se da- agregó-, en un momento en el que YPF se va del sector, lo que conllevará que mucha gente sin trabajo. Así que es algo inentendible”, se lamentó.

Cabe aclarar que más allá de los votos de abstención, la iniciativa se votó favorable, porque quienes integran el bloque del Frente de Todos, votaron a favor. “Fueron 7 votos a favor contra 5 abstenciones, por lo que igualmente salió aprobado. No obstante, no hay que dejar de poner en claro que esta gente del PRO, que habla mucho de la gente, evidentemente no quiere hacer nada por la gente, porque esto no es ni más ni menos que trabajo, para la mano de obra local. Por lo que es inentendible, que no hayan apoyado la posibilidad de reapertura del astillero local”.

Oposición y contradicciones

Mientras que en alusión a las conversaciones y temas puestos en consideración en el Concejo, Lattanzio trajo a la memoria que “en la sesión anterior, casualmente uno de los integrantes de ese bloque estuvo hablando sobre el astillero y hoy por hoy nos encontramos con que votaron prácticamente en contra”, lo que deja al descubierto las contradicciones que tienen respecto a la política marcada a nivel provincial.

Finalmente, al referirse a la continuidad de las acciones, indicó que se está trabajando con integrantes de la Cámara Naval y con provincia. Mientras que paralelamente, junto al intendente se está diagramando, mantener un encuentro con la presidente de la Cámara Naval y el representante del grupo que tiene la intención de hacerse cargo del astillero local. “Esto no va a parar, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para poder si o si, hacer de una vez por todas, después de 14 años la apertura de esta gran fuente de trabajo”, concluyó.