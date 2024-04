Núñez: “Hay mucha angustia por la desocupación y la realidad golpea duro”

Sebastián Núñez, psicoanalista y docente de la UNPSJB, indicó a ABC Radio por FM Records que “Mañana vamos a hacer una clase pública en el marco de los recortes presupuestarios en el ámbito universitario, que será a las 14 horas en plazoleta del Hotel Comodoro para ganar un poco las calles y visibilizar la problemática que en la Universidad no se alimentan parásitos”.

El profesional sostuvo que “Es una situación muy compleja donde lo primero que ha primado es el discurso capitalista y los tipos de subjetividades que el capitalismo produce a la hora de pensar los sujetos. Primero el hiper individualismo y la falta de contemplación al otro, enganchado con una búsqueda de una satisfacción plena y todo lo que no lo consigue no es viable”.

“En términos de lo social como una forma de relacionarse que no pase únicamente por el consumo, donde se piensa que en términos económicos se relaciona a que el mercado se regula sólo y los sujetos se pueden regular en tanto pueden consumir, mientras que el que no puede consumir queda segregado desde lo social”, explicó.

Núñez sostuvo que “Para dar un ejemplo una persona que no puede fumar porque no tiene los medios para comprar los cigarrillos y de golpe se ve privado de ese mínimo placer sufre un impacto, así con muchas otras cosas como hacer una salida, comer carne o tener una prepaga. Pero muchos de los recortes que hoy se están haciendo con la aplicación de derechos trae un desgranamiento de los social y se verán mucho más a largo plazo”.

“Hay mucha angustia por la desocupación porque primero esta realidad golpea a los sectores informales o vinculados a cuestiones de servicio, porque es lo primero que se recorta, y se ve con cierta angustia en gente que pierde el empleo, o no puede llegar a fin de mes, o se tiene que mudar porque no llega a fin de mes y todo eso desarma mucho y tendrá su impacto grupal más adelante, aunque por ahora se ve personalmente”, agregó.

“Los más afectados son las personas de la clase baja porque son ellos los primeros que sufren el recorte de servicios que brindan, aunque esta invisibilizado pero que se refleja por ejemplo en el robo de comida de gente que no tenía antecedentes y roba para comer”, concluyó.

La nota: