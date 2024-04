Cristina Pérez habló sobre su decisión de no ser madre: «Prefiero dedicarme a mi profesión»

En una entrevista reciente, Cristina Pérez abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo su relación con el ministro de Defensa, Luis Petri, y su determinación de no ser madre.

«Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana», compartió Pérez, destacando su dedicación a su profesión como periodista.

La periodista expresó claramente su postura sobre la maternidad: «Yo no me veo no durmiendo por tener a un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener». Esta decisión refleja su priorización de su carrera y su compromiso con su trabajo.

Cristina Pérez también compartió detalles sobre su relación con Petri, celebrando su amor con una ceremonia en la ciudad de Uspallata, cerca de la Cordillera de los Andes. Además, recientemente mostraron en Instagram un tatuaje que sella su historia de amor, donde ella lleva la letra «L» por Luis y él la letra «C» por Cristina.

La postura franca y decidida de Pérez sobre la maternidad y su compromiso con su carrera demuestran su firmeza en la toma de decisiones personales y profesionales.