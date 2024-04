Milei desafió los gobernadores: «No me importa si se cae el Pacto de Mayo»

El presidente Javier Milei se refirió este lunes a los dichos de Alberto «Bertie» Benegas Lynch sobre la obligatoriedad de la educación y aseguró que es «una frase absolutamente desafortunada». Sin embargo, apuntó contra los periodistas «que nos quieren destruir»: «Fue un error de Bertie ir ahí», señaló.

En declaraciones a FM Milenium, Benegas Lynch sostuvo: «La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo».

La frase generó rechazo en la oposición e incluso en dirigentes de LLA. «La frase es desafortunada, pero sacada de contexto es peor. Hay periodistas que trabajan para destruirnos», explicó el mandatario durante una entrevista en el programa de streaming de Neura Media conducido por Alejandro Fantino.

Por otra parte, Milei habló de la aprobación de su gestión: «La aprobación de la gestión supera lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo, ese es el marco de lo que estamos viendo», resaltó.

Y agregó: «El 75% de los argentinos entiende que estamos peor, es importante saberlo. Ahora cuando nosotros asumimos, solo el 20 por ciento creía que en los próximos 6 meses íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30, en febrero a 40, y hoy es de 50 por ciento. Hoy la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor, no solo eso, tienen razón».

El Presidente también dedicó minutos de la entrevista a la oposición y afirmó que el gobierno anterior quería que se fuera de la Casa Rosada en enero.

«La primera apuesta fue que no llegábamos a enero. El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero. ¿Vos te crees que estás hablando con gente normal? Toda la posición de Leliqs las pasaron a pases y estaba a un día. Me podían cuadruplicar la bases monetaria en un día. Cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos, que fue un domingo por suerte, y ahí determinamos las bases de lo que había que hacer. Era gente que apostaba a que nos cayéramos. No es un juego para niños, para ingenuos», evaluó.

Por último, dijo que avanzará y meterá tarde o temprano «las tres mil reformas que hay que meter».

«No me importa si se me cae el pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez reglas para una economía sana. Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento», concluyó.

Con información de NA. Foto: NA.