El padre de Luis Gramajo lo recordó a ocho años desde su partida

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, cada 20 de marzo es un día para recordar y honrar la memoria de Luis Gramajo, un valiente bombero voluntario que perdió la vida en un incendio ocurrido en el bar «Irlanda» el 20 de marzo de 2016. Este año, se cumplen ocho años desde su partida, y su legado sigue vivo en la comunidad.

En una emotiva entrevista con «La Tribuna», el padre de Luis compartió sus pensamientos y sentimientos sobre la pérdida de su hijo. «Hasta el día de hoy me cuesta mucho. Más en la forma en la que me enteré», expresó. Recordó el momento en que recibió la trágica noticia: «Estaba en la casa de mi mamá y una chica que tiene un hermano bombero publicó que había fallecido un bombero. Bajé al cuartel N2 y cuando llegué todos me miraron y nadie me quería decir nada…»

Luis era recordado como un joven aplicado, tranquilo y tímido, con sueños de convertirse en panadero. Su padre compartió: «Él quería ser panadero y de Caleta vino a Comodoro para hacer los cursos de pastelero, confitero y repostero». La tragedia dejó un vacío en la familia, especialmente porque Luis dejó a una esposa embarazada. «Faltaban tres meses para que nazca mi nieto», lamentó su padre.

El legado de Luis Gramajo perdura en la memoria de quienes lo conocieron y en el corazón de la comunidad bomberil de Comodoro Rivadavia.