Daniel Osvaldo rompió el silencio: «la depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas»

Daniel Osvaldo, reconocido por su destacada trayectoria en el fútbol profesional, sorprendió al mundo al abrir su corazón y exponer su difícil realidad en un conmovedor testimonio compartido en redes sociales. En el video, el exdelantero revela detalles íntimos sobre su lucha contra la depresión y el consumo problemático de alcohol y drogas, desvelando una faceta desconocida para muchos de sus seguidores.

Osvaldo confesó: «Estoy bastante desesperado. No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos.»

El exfutbolista se sinceró sobre su situación actual: «Prácticamente vivo solo y encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no me dan ganas a veces de levantarme de la cama, no me dan ganas de bañarme a veces.»

Además, reconoce su responsabilidad por los errores del pasado: «Quiero pedir disculpas a Daniela porque está pagando en este momento por culpa mía, está viviendo cosas que no debería vivir. Pero quiero contar esto no para hacerme la víctima, sino para que entiendan que las cosas que hago, las decisiones que toma mi vida, no están bien. El enojo que tengo con el mundo tiene que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima y mi depresión.»

Osvaldo cerró su mensaje con un llamado a la acción: «Lo quiero decir porque por ahí hay alguno de ustedes que ha pasado por lo mismo o familiares que están pasando por lo mismo. Que se animen a hablar con su familia. Que pidan ayuda porque solo no se sale. Yo pedí ayuda pero aún así me está costando salir. No entiendo cómo llegué hasta acá, pero le puede pasar a cualquiera.»

https://www.instagram.com/p/C4fUJVZO2z8/?hl=es