Viernes con fuerte protesta de organizaciones sociales

Un amplio abanico de organizaciones sociales, de izquierda, independientes y peronistas realizarán este viernes una nueva jornada nacional de protestas «con 500 cortes» de rutas en todo el país y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios, entre otras demandas.

Los referentes nacionales de las agrupaciones ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, donde adelantaron que la jornada de movilizaciones comenzará mañana a partir de las 9:30, con concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad y en el interior del país, con epicentro en el edificio de Juncal y Carlos Pellegrini, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, instaló sus oficinas.

Las protestas piqueteras serán a nivel nacional en reclamo de «asistencia para comedores comunitarios»; en rechazo al «congelamiento de los salarios» y de los montos en los planes Potenciar Trabajo, bajo la consigna «La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. Basta de ajuste!».

«Estamos en una situación completamente crítica. El Gobierno está llevando adelante un crimen social hacia millones de familias trabajadoras que hoy no tienen un plato de comida. La posición del Gobierno es intransigente, abandona a los pobres, excluye a los trabajadores. Hoy, 44 mil comedores que sostenemos los movimientos sociales hace dos décadas, esperan que el Estado y la ministra (Sandra) Pettovello entreguen el alimento», dijo a Télam Marianela Navarro, delegada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

De la protesta participarán la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, entre otras.

También forman parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

Para Eduardo Belliboni, referente Bonaerense del Polo Obrero (PO), se trata de «una unidad sin precedentes, del conjunto de los movimientos piqueteros, de los desocupados, de las organizaciones sociales y de todo el arco político».

«Se trata del inicio de un plan de lucha extendido y unificado, contra la barbaridad que está llevando adelante el Gobierno de (Javier) Milei y la administración de (Sandra) Pettovello, que ha provocado el cierre de 45 mil comedores populares a partir del no envío de los alimentos, como venía ocurriendo en los últimos años», dijo Belliboni.

Otras organizaciones convocantes son el Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.

También se sumaron la militancia del Frente de Lucha Piquetero (FLP), el Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha, son todas las organizaciones convocantes a la protesta.

«Mientras se disparan los números de pobreza e indigencia, la ministra Pettovello sigue sin resolver la entrega de alimentos. Es por ello que un amplio espectro de organizaciones decidimos realizar protestas conjuntas», dijo a esta agencia Silvia Saravia, referente nacional de la organización Libres del Sur.

Por su parte, el titular de la UTEP, Alejandro «Peluca» Gramajo, dijo a Télam que «estamos en emergencia social porque nuestros pibes volvieron a comer cartón en los barrios; las familias se están muriendo de hambre y esto no lo podemos permitir, por esto el nuevo plan de lucha para mañana» y destacó «la gran unidad que hemos logrado construir en este plan de lucha que se inicia mañana».

Damaris Rolón, vocera de la Coordinadora por el Cambio Social (CCS), advirtió que es «grave y desesperante» la situación que se está viviendo en los comedores populares, «muchos de los cuales debieron cerrar por la falta de asistencia alimenticia».

Desde el Polo Obrero Tendencia (PO-T) señalaron en un comunicado que la convocatoria de mañana es «una acción de conjunto del movimiento de desocupados que contribuirá a una lucha general de todos los trabajadores».

Finalmente, Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, le pidió a la ministra Petovello que «de una respuesta y deje de sacarle la comida a los pibes de Argentina que ya más de la mitad son pobres».