Torres: «Si nos tocan la coparticipación de acá no sale más petróleo»

En el marco del aniversario de Comodoro Rivadavia el gobernador Ignacio Torres participó de la licitación del Colegio Biología Marina. En ese marco, expuso que «todos los fondos necesarios estarán a disposión de las obras en las escuelas para dar prioridad al normal dictado de clases».

Asimismo, el gobernador puso en valor la movilización de los gremios involucrados en la actividad petrolera. «Yo quiero agradecer la posición que han tomado ante este ataque a las arcas provinciales, me han dicho baja la espuma no te pelees, pero si no nos plantamos en este momento ante alguna medida que nos quiera someter, no habrá forma de sacar la cabeza en estos 4 años, necesitamos que entiendan que si nos tocan la coparticipación no va a salir de acá ni un barril más de petróleo de esta provincia».