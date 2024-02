Continúan los testeos de COVID en la Unidad Médica Ambulatoria

Quienes presenten síntomas pueden acercarse para tener el diagnóstico adecuado.

El Área Programática Comodoro Rivadavia, dependiente de la Secretaría de Salud de la Provincia, informa que se encuentra en funcionamiento la Unidad de Monitoreo Ambulatoria donde se testea para determinar si la persona tiene Covid.

La misma funciona en el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) de barrio San Cayetano, y se habilita a las 14:00 de lunes a viernes. Las pruebas se realizan por orden de llegada, no se requiere orden médica, sólo concurrir con el DNI.

También pueden acercarse las personas con factores de riesgo que tengan indicación médica de testeo, si bien pueden acceder a la prueba en otros centros.

En la UMA se realizan testeos rápidos de antígenos y, en caso de corresponder, toma de muestras para las pruebas de diagnóstico de Reacción en Cadena de la Polimerasa (conocidas como PCR por sus siglas en inglés).

Allí se reciben vecinos de toda la ciudad, en sintonía con la situación epidemiológica actual, y la atención se extiende de acuerdo con la demanda de la población.

Diagnóstico y vigilancia epidemiológica

El último reporte nacional señala que las detecciones positivas para SARS-CoV-2 en establecimientos UMA presentan una tendencia ascendente en las últimas 4 semanas.

Por otro lado, se han producido consultas en distintos establecimientos de personas que sospechan tener la enfermedad por tener dos o más síntomas (fiebre, tos, diarrea, vómitos, dolores musculares o de cabeza, pérdida de sentidos de olfato y gusto).

En estos casos, para recibir el diagnóstico adecuado y tener información actualizada sobre la situación en la población, se recuerda que sigue disponible la UMA, que se habilitó luego de que se desafectaran los centros del plan Detectar, para dar continuidad a los diagnósticos.

Desde entonces, se encuentra en el CAPS ubicado en Hugo del Carril y Pieragnoli del barrio San Cayetano.

Acerca de las UMA

Las Unidades de Monitoreo de SARS COV- 2 (UMAs) son dispositivos de vigilancia ambulatoria que permiten, como su nombre lo indica, el monitoreo de la circulación de COVID 19 y otros virus respiratorios estacionales.

Por otro lado, se recuerda que la indicación del testeo es para grupos priorizados que incluyen internaciones por infecciones respiratorias, casos sospechosos de grupos de riesgo de agravamiento de la enfermedad (mayores de 50 años, personas con diabetes, obesidad, en tratamiento oncológico, con inmunocompromiso, y personas gestantes). También se sostiene el testeo para casos sospechosos de COVID19 que pertenecen a grupos con probabilidad de generar brotes: residentes o trabajadores de instituciones cerradas (servicios penitenciarios, geriátricos, etc.), o casos con alta exposición (personal de salud).

En relación a los casos sospechosos de COVID que no pertenecen a los grupos de riesgo pueden acercarse a la UMA. No se realiza el testeo para contactos estrechos asintomáticos.

Se recuerda asimismo que ya no se indica el aislamiento de las personas con COVID ni sus contactos estrechos, si bien se recomienda no entrar en contacto con personas que tienen condiciones de riesgo, según la indicación y la evaluación médica.

Prevención

Se recuerda que tanto los CAPS como hospitales cuentan con la vacuna bivariante contra el COVID para prevenir las complicaciones que puede presentar.

Los mayores de 50 años, las personas gestantes y las personas con algún tipo de inmunocompromiso tienen que recibir un refuerzo de vacuna Covid cada 6 meses mientras que para el resto de la población (personas mayores de 6 meses) la recomendación es de un refuerzo anual.

Junto con el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y no concurrir a lugares masivos en caso de presentar síntomas, la vacunación sigue siendo central en la estrategia de prevención de la enfermedad.