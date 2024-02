El insólito motivo por el que Furia quiere abandonar “Gran Hermano 2023″

Después de la eliminación de Sabrina Cortez de Gran Hermano 2023 (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione se mostró muy preocupada por su continuidad en el reality. Tras una profunda reflexión, la participante explicó por qué está en sus planes abandonar el juego, para evitar problemas futuros en su carrera profesional.

La participante se sentó en el sillón, muy angustiada por la salida de su compañera, y aprovechó para analizar su paso por el programa y la manera en la que los televidentes perciben sus polémicas actitudes. Es que, hace unos días, la participante volvió a quedar en el ojo de la tormenta después de tirarle a Manzana una hamburguesa en la cara, llevando a que sus enemigos dentro de la casa pidan por una expulsión.

Furia reveló por qué quiere renunciar a «Gran Hermano 2023». (Foto: captura de Directv GO)

En ese marco, y con cada vez menos apoyo por parte de sus compañeros, Furia admitió estar preocupada por las consecuencias que puede traer su participación en el reality. “Me voy a tener que ir de acá, porque voy a quedar expuesta como una violenta y no voy a poder conseguir trabajo nunca más”, se sinceró, revelando sus planes de abandonar Gran Hermano 2023 y retomar su vida cotidiana.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y mostraron su apoyo a la entrenadora. “Sos el alma del programa”, escribió un usuario, lamentando su posible salida. Por otro lado, muchos de sus fanáticos coincidieron en que debería renunciar al reality para que pueda relajarse. “Te tenés que ir, nadie merece tus lágrimas”, opinaron.

Juliana “Furia” Scaglione y Manzana tuvieron una feroz discusión en Gran Hermano: “Te voy a romper la cabeza”

El miércoles pasado, los participantes de Gran Hermano (Telefe) pasaron por el confesionario para nominar a sus compañeros. Minutos después de conocerse la primera placa, Juliana “Furia” Scaglione y “Manzana” protagonizaron una feroz discusión en la que tuvieron que intervenir los demás concursantes para que no pasara a mayores.

Todo empezó cuando la deportista agarró un cigarrillo del cantante. Mientras caminaba hacia el sauna, “Furia” lanzó comentarios contra sus compañeros por haberla nominado. Fue en ese momento cuando el tucumano atacó a Juliana: “Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”.

El cantante y la doble de riesgo se sacaron chispas después de haber sido nominados por sus compañeros. (Video: Telefe)

“Si no te lo robé, me lo diste vos gato de m…”, respondió ella. “Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis… querés cámara, mirá cómo te cagás de risa”, siguió Furia.

“Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale”, contestó a los gritos Big Apple. “Mirá como quiere cámara el put… este, querés cámara soret…, te la voy a dar… me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta soret…”, contraatacó Juliana.

“Pará, no te enojés”, replicó el influencer. “Querés cámara, bolud…”, sostuvo la deportista. “A vos te hace falta la cámara”, arremetió Manzana. “Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”, amenazó Furia antes de que cortaran la transmisión.

