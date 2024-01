Herrera: “La Canasta Básica Total en Comodoro esta en 550.000 pesos”

César Herrera, integrante del Observatorio de Economía de la UNPSJB, explicó a LU4 que “Ahora la Canasta Básica Total esta en 550.000 pesos y estamos haciendo una revisión de lo que pasa en cada una de las ciudades porque vamos a empezar la Canasta Básica para la clase media donde tomaremos en cuenta otros precios más extendidos para reflejar los costos en otros sectores que aún no hemos estado midiendo. Todavía la crisis no ha pegado del todo y en marzo se sentirá muy fuerte”.

Luego manifestó que “Dentro del IPC están incluidos los precios de los productos estacionales, aquellos que están más caros según la estación del año; después están los regulados y los que conforman la inflación núcleo. Esta última creció por encima del resto y eso muestra que todavía hay recorrido para los aumentos en el mes de enero y aunque no se movieron mucho los precios de los alimentos se vienen los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por la quita de los subsidios”.

Herrera ejemplificó que “Por la quita del subsidio al transporte público, que acá esta en 240 pesos, el usuario iba pagar el 32% del costo que esta en 750 pesos, pero si no hay subsidios de ninguna especia que mayoritariamente son del Municipio y Nación, el boleto puede pasar a costar el doble y eso generará una presión enorme porque además no se sabe cuándo habrá aumentos de salarios”.

Por último expresó que “Busco no referirme al gobierno porque tengo una visión muy crítica y veo que todavía hay amplios sectores que tienen esperanza, calando muy hondo que hay que sufrir para después gozar, es tremendo porque se esta haciendo una transferencia al poder hegemónico en Argentina y Javier Milei logró ocultarlo en el proceso electoral. Vamos a iniciar un proyecto de investigación sobre el poder concentrado en el país porque no hay mucha información actualizada”.