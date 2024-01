Influencer canábico apoya a un niño de Comodoro que padece la enfermedad de Crohn

Doña Huana, influencer y dueño de un grow shop, ha logrado movilizar a sus seguidores en una noble causa. A través de sus redes sociales, Doña Huana compartió la difícil situación que atraviesa uno de sus seguidores y logró realizar una exitosa colecta para brindarle todo su apoyo.

Según las declaraciones de Doña Huana, un seguidor identificado como Darío, residente de Comodoro Rivadavia, se vio obligado a trasladarse a Buenos Aires para que su hijo Tiziano, quien padece la enfermedad crónica de Crohn, reciba el tratamiento médico adecuado.

Doña Huana expresó su preocupación y empatía, comparando la difícil situación con la angustia de ver enfermo a un ser querido sin contar con los recursos necesarios para brindarle atención médica: » Imagínate que se te enferma tu pollo y que temes que ir, que te quedas sin un mango, no sabes que hacer» expresó.

La solidaridad de la comunidad no se hizo esperar, y Doña Huana compartió el alias «ayudemosamihijo» para promover la colecta en apoyo a Darío y su familia: «Este reel lo va a ver un montón de gente, hay que mostrarle al universo quienes somos».

La respuesta no se hizo esperar, y la comunidad de seguidores de Doña Huana demostró su generosidad al contribuir con la colecta. Hasta el momento, se han recaudado $450.000 pesos.

Doña Huana también destacó la solidaridad y empatía de la comunidad de «fisuras» y «fumaporro», resaltando que el 99,9% de estas personas son solidarias y dispuestas a ayudar a quienes enfrentan dificultades.

Un pedido de ayuda

Darío hizo llegar su historia a través de las redes sociales y expresó:

«Paso a comentarles que estoy hace un mes en Buenos Aires con mi hijo y el está internado, somos de Chubut. No contamos con un sueldo ya que al tener permiso por asistencia familiar, la empresa no me paga el sueldo y tengo que estar un mes más en Buenos Aires. Tengo que pagar la mitad de los medicamentos, y se me hace difícil. Quería pedirles si me pueden ayudar con alguna colaboración, lo que sea se agradece. Y pido disculpas, nunca hice esto y me da vergüenza pero no le encuentro la vuelta».

La colecta exitosa demuestra que, incluso en tiempos difíciles, la solidaridad y la generosidad pueden prevalecer.

En tiempos donde la empatía y la solidaridad son más necesarias que nunca, el ejemplo de Doña Huana y su comunidad de seguidores nos recuerda el valor de tender una mano amiga a quienes enfrentan desafíos.