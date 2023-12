¿Quién es Furia de Gran Hermano? La bancas?

Así fue la presentación de Furia en ‘Gran Hermano’:

¿»Furia» es un personaje o es así realmente?

En el programa de Telefe, ‘A la Barbarossa’, entrevistaron a Rocío, la mejor amiga de Juliana, y reveló: «Hace un año y medio más o menos que somos amigas», y cuando le consultaron cómo la definiría, indicó que «Es divertida, es así, tal cual se muestra. Todo lo que están viendo de ella es real y auténtico».

Luego, la amiga de Furia indicó: «No está haciendo ningún personaje. Puede haber gente que le guste y gente que no, pero ella es así. No está haciendo ninguna estrategia de nada». Asimismo, agregó: «Cuando entró a la casa, ella dijo: ‘Acá hay dos opciones: sos protagonista o espectador; y yo no vengo a ver a nadie’. Esa es una de las cosas que marcó y que está cumpliendo».

La periodista Pía Shaw le consultó si Furia se ponía una coraza, y la amiga contestó: «Creo que no es solamente adentro de la casa. Es en la vida y lo dijo en la cena: ‘Yo me escudo detrás de que todo me cause risa y que todo sea algo divertido porque sino, con todo lo que me pasó en la vida, no tendría que salir de mi casa'»