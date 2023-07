Torres y Menna denunciaron ante la justicia la agresión a la periodista Silvina Cabrera

Los candidatos a gobernador y vicegobernador de Chubut por Juntos por el Cambio, Ignacio Torres y Gustavo Menna, aportaron a la Justicia pruebas que entienden “vinculan al oficialismo de Luque y Sastre, a los participantes de los violentos episodios ocurridos el jueves por la tarde en el barrio Planta de Gas de la localidad valletana, en la que una periodista local fue agredida.

Ambos brindaron una conferencia de prensa brindada en el Hotel Rayentray de Trelew, acompañados por el intendente electo, Gerardo Merino; el candidato a intendente de Puerto Madryn, Daniel Laudonio, y los jefes comunales de Rawson y Gaiman, Damián Biss y Darío James, respectivamente. A posteriori, Torres y Menna concurrieron a la Fiscalía para formalizar la denuncia, «para que la Justicia esclarezca los hechos de violencia en Trelew y la agresión a la periodista y candidata Silvina Cabrera», precisó Torres.

Durante la conferencia de prensa, Torres criticó «este circo que está haciendo Luque, queriendo ‘despegarse’ y usando los recursos de todos los contribuyentes para defender a los delincuentes» y advirtió que «cuando nosotros seamos gobierno, las patotas de este tipo se van a terminar».

«Cuando vamos a recorrer los barrios lo hacemos con dirigentes de nuestro espacio, con familias y vecinos; no entramos haciendo ruido, con bombos y armas, insultando y agrediendo: eso se tiene que terminar porque es parte de la política que llevó a Trelew al desastre», mencionó.

«Vamos a acompañar, con material audiovisual, con las caras, nombres y apellidos de quienes estuvieron agrediendo. La periodista agredida fue clara cuando dijo que un dirigente de Camioneros la agredió y rompió su material de trabajo, que es su teléfono celular. Lamentamos que algún medio oficialista haya borrado ese video, porque eso también es parte de la violencia institucional que estamos viviendo», añadió Torres.

Por su parte, Menna planteó que «lo que ocurrió es grave porque han metido la violencia, incluso con armas de fuego, en una campaña política que venía desarrollándose normalmente» y recordó que «también ocurrió en Madryn con la cartelería: no soportan que haya una expresión democrática de una fuerza que no sea la de ellos, e incluso en Sarmiento con un cartel colocado en la ruta no duró ni cinco horas; lo rompieron e incluso amenazaron a Ana Vachetta, candidata a intendenta, cuando marcó ese episodio».

A su turno, el intendente electo de Trelew, Gerardo Merino, sostuvo que «vamos a seguir el trabajo que venimos haciendo, llevando la propuesta de Torres y Menna a todos los barrios de la ciudad y de manera pacífica, como ha sido durante toda la campaña» y reflexionó que «esa es nuestra manera de hacer política, escuchando a los vecinos y sin patoterismo».