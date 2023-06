Boxeo en el Municipal 1: Nuevo festival organizado por Piñas del Sur

Con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, Piñas del Sur organiza un nuevo festival de boxeo que se desarrollará este viernes 9 de junio en el Gimnasio Municipal Nº1.

A partir de las 21 horas, el ring se llenará de acción con ocho combates, en una velada que tendrá como protagonistas a pugilistas de Esquel, Caleta Olivia, La Plata, Trelew, Río Negro y Comodoro Rivadavia.

En la cartelera, las mujeres tendrán fuerte presencia con la pelea de la comodorense Aylen Aguirre frente a la oriunda de La Plata, Ludmila Accomando.

La jornada se enriquecerá con un duelo provincial amateur que promete, es que en el combate de fondo, Jesús “Canelo” Álvarez, quien tiene 7 peleas realizadas y solo dos derrotas, se medirá ante Dilan Navarro, de Trelew.

Este jueves por la tarde se hizo la presentación oficial del festival, que tuvo la participación de Hernán Martínez (Presidente de Comodoro Deportes); Vicente Arisnabarreta (Piñas del Sur); Alfredo Carrizo (Escuela del Máximo Abásolo); Jesús Álvarez; Aylen Aguirre; entrenadores y otros pugilistas.

“Quiero agradecer al ‘Vasco’ Arisnabarreta porque siempre me da una oportunidad. Nos venimos entrenando fuerte, enfocada mentalmente y físicamente para una nueva pelea, con mi familia, con el Team Alvarado, a Edu, Juan y Lore, quienes siempre me dan una mano. Vamos para adelante que mañana se gana”, abrió Aguirre.

En tanto el entrenador Carrizo, remarcó el desafió de Álvarez para debutar como fondista: “Es una responsabilidad grande que ‘Canelo’ (Álvarez) sea protagonista de la pelea estelar. También voy a presentar tres chicos más, vamos a tratar de hacer lo mejor. Le doy gracias al ‘Vasco’ Arisnabarreta que siempre nos tiene en cuenta, vamos a hacer unas buenas peleas, con buenos boxeadores, como lo hacemos en cada festival”.

Asimismo, Jesús “Canelo” Álvarez dijo que “venimos haciendo una preparación buena, bastante dura. Estoy muy emocionado porque es la primera vez que voy a hacer fondista, tomo muy fuerte la responsabilidad de representar a mi ciudad. Esperando que llegue el momento para sentir esas sensaciones lindas de subir al ring de nuevo y escuchar al público, que es lo que más te emociona”.

Arisnabarreta, a su vez, se mostró “contento y feliz porque la verdad que los peleadores son todos jovencitos, y todo esto lo podemos hacer gracias al trabajo de los técnicos”.

“Agradezco al Ente Comodoro Deportes porque sin su ayuda sería imposible hacer esto, viene gente de todos lados y con todo lo que eso implica, si no fuera por la ayuda del Estado Municipal el festival no se podría hacer”, indicó y recalcó la gestión deportiva municipal.

Por último, el profesor Hernán Martínez subrayó “la calidad de entrenadores que tenemos en la ciudad, el compromiso, la dedicación y el trabajo que tienen con los chicos en el boxeo, verlos hoy que están rodeados de gente joven es muy importante”.

Y contó que la próxima semana se hará entrega de material deportivo para las escuelas de boxeo: “Estamos acompañando para que el deporte se lleve adelante”.

“Con el boxeo hago un párrafo aparte” y valoró la “humildad y el compromiso” de Vicente Arisnabarreta, porque “es una persona que se dedica a hacer, a trabajar y que cumple con la palabra”.

Cartelera

– Axel Chávez (Escuela “Pantera” Alfredo Carrizo – Comodoro Rivadavia) vs. Miguel Reales (Caleta Olivia)

– Daniel Alvar (Comodoro Rivadavia) vs. Axel Zúñiga (Esquel)

– Cristian “Mazazo” Vargas (Escuela “Pantera” Alfredo Carrizo – Comodoro Rivadavia) vs. Ezequiel “El Guerrero” Creton (Esquel)

– Marcelo Manso (Trelew) vs. Leandro “Wanchope” Cabral (Caleta Olivia)

– Carlos Aylan (Comodoro Rivadavia) vs. Román Nahuelquir (Esquel)

– Ezequiel Cejas (Río Negro) vs Carlos Basse (Escuela Velódromo – Comodoro)

– Aylen Aguirre (Comodoro Rivadavia) vs. Ludmila Accomando (La Plata)

Fondo

– Jesús “El Canelo” Álvarez (Escuela “Pantera” Alfredo Carrizo – Comodoro Rivadavia) vs. Dilan Navarro (Trelew)