Thiago de GH inauguró su propia verdulería junto a sus compañeros

Tras su paso por la casa de Gran Hermano, Thiago Medina decidió iniciar su propio negocio y abrió una verdulería en Laferrere provincia de Buenos Aires y recibió a algunos de sus ex compañeros en la apertura.

Alexis «Conejo» Quiroga y Romina Uhrig fueron dos de los hermanos de GH que acompañaron al joven de 19 que previo a su ingreso a la casa, trabajaba en el Mercado Central.

“Gran Hermano me cambió la vida en muchas cosas. Ahora puedo ayudar a mis hermanos, me puedo comprar lo que quiera: si quiero unas zapatillas, tengo para comprármelas y no tengo que estar matándome laburando 12, 15 horas, que me paguen moneditas», relató el joven sobre su paso por el programa que se volvió furor en las redes.

«También me abrió la cabeza. Antes me decían de irme de mi casa, alquilar algo, y yo respondía: ‘Ni loco’, por mis hermanos. Pero ahora sé que ellos pueden sobrevivir sin mí, y me decidí a irme, a vivir un tiempo solo, salir adelante” añadió.