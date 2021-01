144 inscriptos para la audiencia de aumentos de la SCPL

Gustavo Reyes, concejal comodorense del Frente de Todos, indicó que hay 149 inscriptos, de los cuales están habilitados 144, para participar en la audiencia pública del jueves por el incremento de tarifas que solicitó la SPCL.

“Ayer cerró la inscripción a la mañana con un total de 149 personas inscriptas para la audiencia pública que quieren participar por el tema de los aumentos tarifarios. Se han caído 5 de por falencias pero son en total 144 personas que quieren intervenir el jueves”, manifestó.

El edil explicó que “Estamos calculando cerca de 14 horas de audiencia con tantas intervenciones, las que pueden ser un mismo día o en dos jornadas para distribuir a los participantes”.

Reyes sostuvo que “Aún no tenemos una postura de bloque, pero yo tengo mi posición personal de rechazo porque es un aumento excesivo y porque no están claros los números del pedido de a SCPL; además el Gobierno nacional ha decidido que las tarifas queden congeladas hasta marzo de este año y por eso deberíamos seguir la misma línea nacional”.

Ante las convocatorias de rechazo, expresó que “Hemos visto en las redes sociales que la gente se esta autoconvocando para el jueves en las afueras del Centro Cultural para rechazar el aumento y esperamos que todo suceda de manera tranquila y por los carriles normales. El Jueves no se va a tratar el aumento de tarifas y sólo será la audiencia pública para que los inscriptos puedan expresarse sobre el tema”, recordó.