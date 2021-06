El caso de Lorena Paredes puede marcar un antes y un después

Emilse Saavedra, integrante del movimiento feminista y del MST, manifestó a La Posta Comodorense Radio su beneplácito por la condena contra Luis Vidal, a la pena de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por la violencia de género ejercida contra la joven Lorena Paredes.

“Ahora estamos más tranquilas por la resolución y es algo que estábamos esperando después de tanto tiempo y hostigamiento. El veredicto es reconfortante y esperamos que vaya preso tras la condena”, relató.

Como en todo caso de violencia de género, el momento de realizar la denuncia fue el paso más difícil, por todo el daño psicológico que es generado hacia la víctima. Una de las razones por las que no se realizan las denuncias es porque en la mayoría de los casos no se llega a una instancia como esta donde existe la condena. Emilse destaca que esto está cambiando gracias al movimiento y la militancia que se genera en las calles.

Lorena Paredes, aun no puede superar lo sucedido aquel día del mes de Octubre de 2018. Hoy en día sigue trabajando en su salud mental e intenta recuperarse día a día.

En estos momentos están esperando la defensa del acusado, especulan que apelaría a la resolución del juez, “Lo que no quieren es que él vaya preso, todo este tiempo él estuvo con tobillera, y a ellos les sirve que sea así porque sigue estando libre”, nos comenta. Lorena estuvo mucho tiempo con un botón anti pánico que no funcionaba, esto generaba un problema muy grande porque no se conocía el paradero del acusado. Ella sentía mucho miedo y no era capaz de salir de su casa. En estos momentos posee un nuevo botón anti pánico, así que se encuentra mucho más tranquila en ese sentido.

Una de las cosas que se cuestionan es que desde que la violencia fue ejercida, Vidal solo estuvo preso un día, y no fue el mismo día en el que transcurrieron los sucesos, “El accionar de la policía fue repudiable”, dijo Emilse.

Emilse agradeció a los medios que ayudaron con la difusión del caso y a las personas que se manifestaron en las calles. Asimismo, les dejó un mensaje a las mujeres que sufren violencia de género, les recomienda que denuncien y que no tengan miedo a estar solas, “Las organizaciones feministas vamos a estar ahí”, expresó.

Saavedra agregó que “Cuesta bastante hacer la denuncia por violencia de género, por la culpa y las presiones de un circuito del que es muy difícil de salir. Desde que se produjeron los golpes, Lorena estuvo tres meses sin poder ir a trabajar y aún hoy se esta recuperando en el aspecto psicológico”.

Luego señaló que “Durante mucho tiempo Lorena no pudo salir de su casa y ahora tiene un botón antipánico nuevo, eso le da un poco tranquilidad frente a un tipo que nunca estuvo preso por eso queremos que vaya preso después de la condena”.