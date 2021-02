Ingram, tras la suspensión: «Los votos están»

Roddy Ingram, diputado provincial por Chubut al Frente, explicó a La Posta Comodorense Radio acusó a grupos ambientalistas de “desestabilizadores”, los responsabilizó de “querer hacer lío” y se hizo cargo del costo político de haber suspendido la sesión que iba a tratar la zonificación minera.

“Hay un grupo de personas que les interesa hacer lío, otros se manifiestan realmente en defensa del agua; pero otros prendieron fuego la Legislatura o la Casa de Gobierno con el tema de los docentes y si sale el proyecto me prenden fuego la casa. No les interesa el proyecto, son desestabilizadores de la democracia”, enfatizó el diputado oficialista.

Ingram no dudó en hacerse cargo de la suspensión de la sesión extraordinaria y aseveró que “El costo político de haber bajado la sesión es mío y no del gobernador Arcioni porque él no tuvo nada que ver”.

Explicando lo sucedido ayer, indicó que

“Luego de varios pedidos de cuarto intermedio me pareció adecuado pedir una extensión hasta la semana que viene y les pareció correcto, por eso se suspendió la sesión que estaba prevista para hoy. Ahora pasamos hasta la semana que viene para seguir trabajando con la Comisión de Recursos Naturales y veremos en que fecha vamos a continuar”.

“Los votos están”

El legislador aseguró que “No sé cómo es el poroteo porque no estoy en el tema, pero estoy convencido que había 14 o 15 votos afirmativos. Ahora seguiremos trabajando para mejorar el proyecto con los aportes de cada uno de los diputados”.

Apuntándole a los manifestantes antimineros, Ingram sostuvo que “Es muy respetable que la gente se manifieste en contra o a favor, hay que informarse y leer el proyecto pero no acuerdo con realizar las amenazas que estoy recibiendo por legislar para el pueblo. La mina esta a 400 kilómetros de Comodoro y no puede tocar jamás el lago Muster, se trata de un proyecto de zonificación que no es la habilitación de la minería en toda la provincia”.

La nota: