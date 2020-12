Perata y Macharashvili con Coronavirus

El viceintendente Othar Macharashvili está en aislamiento desde hace 10 dias, cuando comenzó a tener síntomas de coronavirus, que le fue confirmado el martes.

El presidente del Concejo Deliberante confirmó, por twitter que se encuentra bien y sugirió continuar respetando las medidas comunicadas desde salud pública

Quiero contarles que me realizaron el hisopado para COVID-19 y dio positivo. Me encuentro en aislamiento hace una semana y continuaré trabajando desde mi casa. No tenemos que relajarnos, el virus sigue presente, respetemos las medidas comunicadas desde salud pública.

— Othar Macharashvili🤠 (@otharmach) December 22, 2020