Torres: “Vamos a denunciar e ir hasta las últimas consecuencias”

Ignacio Torres, diputado nacional por Chubut, manifestó que el PRO avanzará con una denuncia contra el legislador provincial Sebastián López, quién pedía «cien lucas» para hacer lobby a favor de la minería.

“Le manifestamos al gobernador Mariano Arcioni que escuche a los chubutenses y le pedimos una audiencia formal. Se que este tema toca diferentes intereses y ninguna presión esta bien. Lo que tenemos que hacer es apostar al debate no a las imposiciones”, expresó en conferencia de prensa.

Torres puntualizó que “Debe haber un debate transparente y no en comisiones a oscuras donde la gente no puede ver de lo que se habla, y más con tantas dudas sobre la transparencia con que actúa este gobierno”.

El legislador nacional enfatizó que “Nosotros nos haremos cargo de lo que nos toca y actuaremos en consecuencia, por eso hemos tomado la decisión de presentar la denuncia. No somos un partido que haga lobby o que defienda intereses de algunos vivos, sino que defendemos los intereses de los chubutenses. Estoy profundamente orgulloso de presidir el PRO y quienes nos representan”.

Finalmente, Torres expresó que “Estamos evaluando si tiene que intervenir el partido nacional pero no vamos a dejar que esto quede en nada, en paralelo a lo que tiene que definir la Justicia tomaremos definiciones en el partido provincial”.

La nota: