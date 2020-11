Una protesta del SOMU casi deja sin colectivos la ciudad

Los marineros de los barcos colorados protestaron hoy en el puerto de Comodoro Rivadavia, dónde por protocolo los hacían esperar 14 días para despejar cualquier posibilidad de que algunos de ellos tuviesen coronavirus.

Osvaldo Garay- delegado gremial SOMU (Sindicato Obrero Marítimo Unido) explicó a La Posta TV que actualmente ese protocolo no tiene sentido.

«A los de los barcos amarillos los dejan irse a la casa, y a los de los colorados no. Esto no tiene sentido porque se les hace control de temperatura , tienen hisopados, y lo único que quieren hacer es irse a su casa. Se firma una declaración jurada y listo. No tiene sentido que estén 14 días en el puerto», señaló.

En unomento la protesta se encaminaba a bloquear el ingreso y egreso de unidades de Patagonia Argentina. Una llamada y acuerdo de reunión con el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaolu, desactivó esa posibilidad, que hubiera complicado a toda la ciudad.

El Administrador del Puerto, Favio Cambareri, está en Rawson, gestionando la anulación de ese protocolo.