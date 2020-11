Sergio Maldonado: «Los expertos internacionales confirmaron que no se lo buscó con vida a Santiago»

Un grupo de expertos internacionales advirtieron las falencias en la investigación en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Con el informe en mano su familia y abogada, la doctora Verónica Heredia y el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH_ esperan que es un juez imparcial este se ocupe del caso, aseguran que Gustavo Lleral ‘no puede investigar y no hace nada’.

En cuanto, al grupo de expertos que analizó el caso de Santiago, Sergio Maldonado comentó, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, que el mismo » lo empezamos a armar con el trabajo de Verónica Heredia que es nuestra abogada. Está conformado por expertos en Chile, Colombia y México y arroja un informe preliminar. Algunos puntos destacados indican que no se lo buscó con vida, se lo empieza a buscar el 05 de agosto, no se activaron los protocolos. Hubo tres rastrillajes en el mismo lugar donde después se encontró el cuerpo. Los medios de comunicación instalaron otras versiones, buscaron deshumanizarlo a él y a nosotros cuando salíamos a buscarlo. Fue desapareciendo la figura de la desaparición forzada, cuando Santiago estaba poniendo el cuerpo en una causa, en defensa de una comunidad», recordó.

Además, «en la autopsia, 55 peritos se instalaron como el dream team de las autopsias, y a ninguno se les ocurrió salir a decir algo hoy. Hubo medios hegemónicos que respaldaron eso, incluso medios amigos, nadie dijo que la autopsia advertía otro adn de sexo masculino. Es decir que 55 personas miraron para otro lado, no se hicieron cargo que había otro ADN además del del Santiago. ¿Eran las mismas que tenia en un bastón, abajo de las uñas, las que manipularon sus pertenencias. Porque no se hizo una reconstrucción porque el tema del polen?. Todo eso advierte el informe. Habla también de desaparición forzada, la forma más fácil de negarlo es hacer todo lo que hizo el Estado en complicidad con forenses, peritos, los medios de comunicación, un juez, fiscal, personal extra».

De este modo, indicó Sergio Maldonado que se desprende del informe «una cadena de responsabilidad. Nadie ahondó más contra la fiscal Ávila. Cuando se ve ese abánico de responsabilidades es el Estado, son todos responsables. Eso hace seguir garantizando la impunidad. Hoy tenemos dos desapariciones forzadas sin que se avance en los casos, la autopsia de Santiago instaló que se ahogó solo lo podemos asimilar al caso de Facundo Castro», puntualizó.

«EL JUEZ NO HACE NADA»

«En verdad, nosotros, lo digo a nivel personal, no esperamos nada con un juez que, por sexta vez impone, analizaría el caso. No va a deicr nada distinto a lo que dijo en noviembre de 2018: no va a culpar a la Gendarmería. Necesitamos un juez o una jueza que haga una investigación imparcial, para investigar la desaparición forzada. Si hay otra cosa saldrá, pero no se puede descartar la desaparición forzada; hubo seis jueces que lo plantearon y no se está haciendo. Ahora, lo dicen expertos independientes internacionales, nos dicen que no se puede descartar la desaparición forzada. ¿Que va a hacer el Estado con esto de seguir sosteniendo a un juez que no puede investigar ni hace nada? Un juez que, cuando da el resultado final parece que le molestamos. En realidad, nadie quiere saber nada con la familia Maldonado», lamentó.

En este sentido, los pasos que se siguen serán en apoyo con organismos internacionales y se agurda la respuesta del Estado argentino. «Ahora, esta el plan internacional, nosotros tenemos ante la CIDH desde el 30 de julio presentaron al Estado que teniamos que llegar a una solución amistosa. El gobierno respondió pero aún no fuimos convocados, esperamos que nos convoque para avanzar y ver como seguir. La semana pasada le hicimos una propuesta al Estado, necesitamos a un juez que es imparcial, si va a seguir siendo Lleral no vamos a conseguir nada. Hoy hace tres años que estamos velando a Santiago, que mataron a Rafael Nahuel, todas las presentaciones que hicimos desde 2018 fueron rechazadas, nos decían cuando sea oportuno, no corresponde, no se avanzó nada», concluyó.

La nota