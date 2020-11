Se repavimentará la San Martín como nunca antes

El Municipio repavimentará la calle San Martin, en una renovación del casco céntrico “como nunca antes se había hecho”

Así lo expresó el secretario de Obras Públicas, Maximiliano López, quien adelantó los trabajos que comenzarán en diciembre y durante la noche para evitar perjudicar el tránsito y el sector comercial. Con el mismo objetivo, la obra más gruesa se realizará recién después del 6 de enero. Junto con la reconstrucción de avenida Rivadavia, se completará una intervención sin precedentes en la zona céntrica.

Junto con la histórica reconstrucción de la avenida Rivadavia que avanza en los plazos previstos, el Municipio anunció también la repavimentación de la calle San Martín, arteria principal del sector comercial de la ciudad y una de las más transitadas. En ese marco, el secretario Maximiliano López detalló de qué manera se intervendrá, con la especial particularidad del horario nocturno para evitar mayores inconvenientes por el tráfico diario de este sector.

“Es una obra muy importante porque hace mucho tiempo que no se interviene de manera integral. Lo que está previsto es iniciar las tareas en diciembre y a la noche para no afectar el tráfico normal y comercial. Con todo lo que es fresados y asfalto que permite transitar al otro día. Lo hemos estudiado y es lo más conveniente trabajar de noche porque la dinámica de la zona no nos permitiría avanzar en esta época de buen clima sin perjudicar a vecinos, frentistas y comerciantes. Ya estuvimos hablando con la empresa para trabajar de esta forma”, advirtió.

De esta manera, la obra está pensada detalladamente para evitar inconvenientes en un año complicado y en la víspera de las fiestas que se presentan con esperanza para un sector golpeado por la pandemia. “Estamos haciendo un estudio minucioso de la planificación de la obra para afectar lo menos posible al comercio. Hemos estado en contacto con el presidente de la Cámara, Guillermo Ceriani, para explicarle los detalles y dejar en claro cómo se va a trabajar”, explicó López.

Hay una parte de la obra que demandará un trabajo más intenso por el deterioro que presenta la calle San Martin al ser muy transitada. Sin embargo, estas tareas están contempladas recién para después del 6 de enero, es decir posterior a las fechas comerciales importantes y cuando el tráfico merma por vacaciones.

“En diciembre comenzaremos con los primeros trabajos. Haremos un ´impasse´ desde las fiestas para no perjudicar a nadie y luego retomaríamos después del 6 de enero. Hay tareas que son en hormigón, donde estacionan los colectivos que, para que sea más duradero, requieren una carpeta más gruesa y firme. Esa parte la vamos a dejar para enero, después de Reyes Magos”, detalló el funcionario.

El trayecto de obra contempla la calle San Martín, desde España hasta Abásolo. Incluye todos los badenes, además de un tramo de calle España casi San Martin en la parada de colectivos que también está previsto para enero.

“Es una inversión de más de 30 millones de pesos con un plazo de obra de tres meses. En conjunto con la reconstrucción de la av. Rivadavia, vamos a dejar transitable el área central como nunca antes se había hecho”, sentenció López.