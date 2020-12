Ronconi: “Congelar los sueldos del Poder Judicial es ilegal”

José Luis Ronconi, integrante del Sindicato de empleados Judiciales de Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio que el profundo rechazo al congelamiento salarial para los judiciales por seis meses y anticipó movilizaciones de los gremios estatales contra las políticas del Gobierno provincial.

“Estamos preocupados con esta iniciativa que es una mas en contra de los trabajadores judiciales porque el gobierno dice que la medida será imprescindible para transitar el camino de austeridad, equidad y justicia social. Por eso pretende congelar los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones por el lapso de 180 días”, señaló.

Ronconi indicó que “Los judiciales no hemos recibido aumentos salariales durante el 2020 y hay uno para este año previsto en el 10% cuando la inflación supera el 37%. Hemos perdido casi un 30% del poder adquisitivo de los sueldos, pero el gobierno habla de equidad cuando nos debe dos meses de sueldos y los aguinaldos”.

Anticipando lo que sucederá frente al tema, manifestó que “Vamos a responder a estas barbaridades de Arcioni y lo hizo escondiéndose detrás de la pandemia para que no haya movilizaciones, pero seguramente vamos a coordinar acciones con todos los sindicatos ante estas definiciones”.

Ganancias empresarias y endeudamiento

El referente del SiTraJuCh sostuvo que “Si quieren aplicar la justicia social deberían empezar por los grandes capitales que en la provincia de Chubut se han enriquecido con enormes ganancias y exportaciones, siendo la cuarta provincia exportadora del país. Todos tienen ganancias extraordinarias y al gobierno se le ocurre congelar los salarios estatales”.

Luego agregó que “Pero además de la agarran con los trabajadores del Poder Judicial, cuando nuestros salarios representan no más del 5% de todo el presupuesto provincial. Congelar los salarios del Poder Judicial es claramente ilegal e inconstitucional”.

Y finalmente sentenció que “Ellos nos quieren hacer creer que el problema son los salarios y nosotros podemos demostrar con números y mucha información que el problema no esta ahí, sino en la enorme deuda en dólares que se tomó en los últimos años, donde el gobernador Mariano Arcioni fue parte durante el gobierno con Mario Das Neves. Se endeudó la provincia para hacer obras como la del hospital de alta complejidad en Comodoro y que nunca se hizo como muchas otras obras no realizadas o inconclusas”.

La nota: