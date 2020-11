Romero en contra del proyecto minero

Consultada sobre el proyecto de explotación minera que se tratara la próxima semana en la legislatura chubutense, la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, expresó que “Estoy en contra de avanzar en el proyecto minero que impulsan el Gobierno Pcial y el Gobierno Nacional.

Sobre todo porque no cuenta con el consenso social de los chubutenses.

Este Gobierno provincial no puede garantizar educación, salud, ni el pago de sueldos y aguinaldos…

Menos va a poder asegurar condiciones de seguridad, sustentabilidad o rentabilidad en una explotación que pone en jaque nuestro recursos naturales.”

Continuó Romero “Ni hablar que en una Provincia como la nuestra, atravesada por casos de corrupción y fuertemente cuestionada en su administración, no hay garantías para promover este tipo de iniciativas.

Tenemos que cuidar, preservar y privilegiar nuestros recursos naturales, y no rifarlos para tapar agujeros de un estado provincial que da la espalda a los vecinos de Chubut.

Por otro lado, la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio señaló en relación a las actividades extractivas en nuestra ciudad “En Comodoro sabemos muy bien que las “reparaciones”, “bonos” o “convenios” para asumir pasivos ambientales, no terminan impactando en desarrollo, sustentabilidad o diversificación productiva.

Y lo sabemos porque seguimos tirando efluentes cloacales a nuestras playas, tenemos barrios sin gas natural por pozos en el ejido, no hay control del uso industrial del agua, y un Hospital Regional que no da mas…” expresó la concejal de Juntos por el Cambio.

“Claramente, mas alla de lo que quieran vender, no es plata todo lo que reluce.” Finalizó la edil