Radio abierta y movilización el martes

Distintas organizaciones sociales y políticas emitieron una «Carta abierta a la comunidad comodorense» por la que se convoca a una nuevaovilizacion contra la minería este martes.

«Convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, asociaciones vecinales, clubes sociales y deportivos, organizaciones no gubernamentales, religiosas, etc. a ser parte con su voz de la conferencia de prensa a realizarse el día martes 1 de diciembre a las 18 hs en la plaza Kompuchewe», señalan.

«Debido a los hechos de público conocimiento basados en la nueva arremetida del gobierno nacional y provincial para imponer la megaminería en Chubut como salida a la crisis social y económica que ellos mismos provocaron», agregan.

De inmediato se recordó que «históricamente el pueblo se ha manifestado en contra de esta actividad por el daño que causa al ambiente y la cantidad de agua que demanda, esto último lo conocemos bien en la ciudad ya que padecemos semana a semana por los cortes programados a la comunidad y no a las petroleras»

«Estos momentos son cruciales para seguir sosteniendo fuertemente *NO es NO*.

El *AGUA* es vida, agua para todos y no para las mineras», recordaron.

La radio abierta y conferencia de prensa se realizará desde las 18. A las 20 comenzará la movilización por calles céntricas.