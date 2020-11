¿Qué hacer en caso que te muerda o te pique un animal ponzoñoso?

Luego que en la zona aparecieron yarará ñatas, arácnidos y alacranes, Alejandra Sandoval, jefa de la División Zoonosis del Área Programática Sur, explica cómo debe actuar una persona ante una picadura o mordida por un animal ponzoñoso. “Tenemos que estar alerta ante la aparición de estos animales venenosos, pero también saber que ante un accidente de una picadura o una mordedura por yarará ñata, se debe asistir al Hospital Regional que es el centro asistencial que tiene los antídotos, al igual que el Hospital de Sarmiento”, explicó.

La aparición de yarará ñatas, viudas negras y alacranes preocupa a la comunidad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, principalmente en las zonas urbanas más próximas a los descampados.

Alejandra Sandoval, jefa de la División Zoonosis del Área Programática Sur, trabaja hace años en la prevención y estudio sanitario de este tipo de animales, y en este marco explicó cómo debe actuar una persona ante el ataque de este tipo de especies.

“Ante un accidente de una picadura o una mordedura por yarará ñata se debe asistir al Hospital Regional, que es el centro asistencial que tiene los antídotos, al igual que el Hospital de Sarmiento. Pero no es lo mismo ser picado por un alacrán que por una viuda negra o mordido por una yarará. En este último caso, la persona debe estar al menos seis u ocho horas en observación porque la gravedad va a depender de la cantidad de veneno que inoculó el ejemplar y también de la persona; si es inmunosuprimida, si tiene alguna enfermedad preexistente, si es un niño o un adulto mayor. Pero hay que aclarar que no en todos los accidentes se van a colocar antídotos, ya que tienen mucha cantidad de proteínas y es contraproducente si la persona es alérgica”.

Según indicó Sandoval la aparición de este tipo de animales se produce a finales de octubre y principio de noviembre, “con temperaturas más cálidas, y un clima seco que es propenso a la aparición de la yarará ñata, arácnidos como la viuda negra, y alacranes”. Sin embargo, recomienda evitar el contacto con este tipo de animales.

“Cuando aparecen estos ejemplares no hay que molestarlos. De por si la yarará ñata es un animal agresivo solamente si se la molesta. Están en un periodo de reproducción de nacimiento de los nuevos ejemplares, entonces empiezan a aparecer con mayor frecuencia. Pero recomendamos también mantener limpios los patios y los jardines. Cuando uno va a caminar o correr usar ropa y calzado adecuado. Guantes cuando realiza tareas de jardinería. También se debe revisar la ropa que estuvo en el piso, sacudirla antes de colocarla, y a los chicos decirle que no deben introducir las manos en lugares donde hay cuevas sin antes ver qué hay adentro y tampoco debajo de los troncos; son lugares especiales para este tipo de ejemplares, al igual que evitar acampar en lugares de mucha vegetación”.

La especialista además recomienda también evitar hacer torniquetes ante una picadura o mordedura. “La persona quizás piensa que eso es bueno para que no avance el veneno en la circulación, pero es todo lo contrario, está contraindicado. Los efectos de la toxina de esos ejemplares se va a concentrar muchísimo en esa zona causando mucho más daño todavía. Tampoco hay que realizar ningún corte, ni incisión, lo más rápido y concreto es concurrir al hospital, mantener al afectado en reposo, desajustar todo lo que sean prendas: cinturones, anillos, relojes. En algunos casos se lava la mordedura solo con agua y jabón”.

Es importante tener en cuenta las recomendaciones, en virtud, que la mordedura de una yarará puede tener graves consecuencias ya que el veneno posee una toxina que es dermonecrótica.

La buena noticia es que no son frecuentes los ataques de yarará ñata en la zona, sino que predominan las picaduras de alacrán, aunque tampoco en gran cantidad. En la última década hubo 10 accidentes por yarará registrados en el sistema de salud, mientras que se contabilizaron 23 picaduras de arácnidos y 28 picaduras de alacranes, especie “que no tiene una toxina potencialmente peligrosa, como la toxina de la yarará ñata o la viuda negra”, aclaró Sandoval.