Preocupación por el cierre de profesorados de formación docente

Adriana Velásquez, docente del profesorado de educación primaria del Instituto 807 “Perito Moreno”, expresó a La Posta Comodorense Radio la preocupación de la comunidad educativa por el cierre de profesorados y tecnicaturas de formación docente a lo largo de la provincia por parte del Gobierno provincial.

“Los profesores que formamos maestros y maestras tenemos una enorme preocupación por la no apertura del profesorado en Comodoro Rivadavia y en Sarmiento, lo que se replica en casi toda la provincia. Estamos muy preocupados por la decisión del Ministerio de Educación porque brindamos una oferta formativa para muchos estudiantes que es accesible en sistema público”, explicó.

La docente agregó que “En Comodoro tenemos los casos de la 807, 810, el profesorado de Educación Física o el de Danzas en la Escuela de Arte. Son varias situaciones no avisadas ni planificadas, lo que se suma al no pago en tiempo y forma de los salarios, con la reducción de horas cátedra y la pérdida de salarial que nos afectará”.

Sin descartar que se realicen manifestaciones callejeras para rechazar este panorama, indicó que “No comprendemos la decisión que toma el Ministerio de Educación de la provincia, salvo que se trate de un ajuste económico lo que se esta definiendo en el área educativa y estamos en total desacuerdo porque además esta en contra de las definiciones a nivel nacional para fortalecer la escuela pública”.

La nota: