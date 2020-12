Papaiani denunció “zona liberada” en el escrache a favor de la minería

Florencia Papaiani, ex diputada provincial y actual vicepresidenta del PJ Chubut, repudió los hechos violentos que tuvo que vivir en la jornada de ayer en el escrache prominero que sufrió en su domicilio y denunció que hubo una “zona liberada”.

“Fue una jornada lamentable que va a quedar para el olvido. Todo comenzó a las 6 de la tarde y el ministro de Seguridad se presentó a la una menos cuarto de la mañana. Yo estaba sola con mis hijos y mínimamente la Policía debía haber presentado en el lugar, eso fue lo que le manifesté al ministro”, comentó la ex legisladora.

Pasadas las 23 horas, así estamos 👇 pic.twitter.com/EXuMEeh1uZ — Florencia Papaiani (@Florpapaiani) December 9, 2020

La vicepresidenta del PJ agregó que “Acá en Trelew pasamos de que alguien la basura y en la pandemia la metían presa, y yo tuve 50 personas manifestándose en la puerta de mi casa prendiendo fuego y no vino la Policía”.

Cuando se le consultó si interpretaba que se produjo una zona liberada, respondió “si por supuesto, el ministro me dijo que no se podía intervenir porque había mujeres y niños; creo que se podría haber identificado a las personas y dar la tranquilidad de alguien iba a intervenir si sucedía algo”.

Luego detalló que “Había una organización y camionetas 4×4 trajeron manifestantes, palos, vino y bombos. No se trató de vecinos autoconvocados sino que había una organización por detrás. La ausencia del Estado es lo que hace suponer que la única responsabilidad de que esto haya sucedido es del gobernador”.

La referente justicialista subrayó que “El gobernador esta mandando un proyecto inconsulto, de espalda a la gente y esta escondido. Yo salí a hablar con los manifestantes, pude explicarles mi posicionamiento; eso es lo que esta faltando del Poder Ejecutivo y por eso se genera violencia que no ayuda en nada”.

Papaiani no descartó que se inicie una acción judicial por el escrache y manifestó que “El Partido Justicialista fue claro en su documento, con una posición consensuada, y ahora esta en manos de cada uno de los diputados el actuar en consecuencia entorno de lo que piensa el partido. Era necesario tomar una postura y de ahora en mas estará en la conciencia de cada uno que actitud toma sobre el tema”.