Otro iglú siniestrado

Un nuevo incendio a un iglú de Urbana se produjo hace instantes en Francisco Behr y Canadá, frente la Iglesia.

El ataque a estas importantes y útiles instalaciones se suma a los que ya se produjeron a comienzos de noviembre, cuando fueron incendiados uno en Sarmiento 849, y otro en Alsina y Dorrego.

El gerente de Urbana, ante de esos ataques, había indicado que se trataba de una situación preocupante porque » la

gente no cuida los recursos que la Municipalidad de Comodoro y Urbana ponen a su disposición para los reciclables. Pedimos nuevamente a la comunidad que haga uso apropiado de los mismos, y no los destruya, ya que los Puntos Verdes o Iglúes no pueden ser repuestos en el mismo instante en el que son incendiados”.

Los puntos verdes fueron instalados en distintas zonas de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el 2016 como parte de la Campaña SE-PARAR y se utilizan para tirar botellas, papel, cartón, aluminio, plástico, vidrio, entre otros residuos reciclables.