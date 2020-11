No se buscó a Santiago Maldonado con vida

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes –GIEEI- que convocó la familia de Santiago Maldonado arrojó resultados contundentes y concluyentes sobre la inicial desaparición del joven, su posterior muerte y el tratamiento que se hizo desde el Estado para investigar el hecho ocurrido el 1 de agosto del 2017.

Con el resultado del –GIEEI- la abogada Verónica Heredia, representante legal de la familia de Santiago, pidió que “el Estado acepte las recomendaciones del informe y convoque al Grupo para que pueda llevarse adelante una nueva investigación: independiente, imparcial, pronta y eficaz”.

“Queremos conocer la verdad de los hechos. Saber que pasó entre el primero de agosto y el 17 de octubre (día en que fue encontrado el cuerpo de Maldonado), y desde esa fecha a la actualidad. Queremos que todos aquellos que tuvieron responsabilidades reciban el castigo que corresponde, ya sea administrativo, civil y penal. Solo así se podrá garantizar que el Nunca más, en democracia, sea una realidad”, señaló Heredia.

LOS 5 EJES DEL INFORME

El GIEEI concluyó- No se buscó a Santiago con vida; la 1er búsqueda fue 4 días después; nadie explica por qué no se encontró su cuerpo en los anteriores rastrillajes; no se hizo la reconstrucción de los hechos. Recomienda al Estado que incluya la hipótesis de desaparición forzada

