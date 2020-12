No hubo dictámen para la zonificación minera

Los diputados de la Comisión de Desarrollo Económico y Recursos Naturales de la Legislatura pidieron ayer más tiempo para analizar el controvertido proyecto de zonificación minera que presentó el Ejecutivo. Por lo tanto no se tratará en la sesión de hoy.

La propuesta del Ejecutivo no encontró eco, aunque tampoco fue desechada, por los miembros de la comisión que integran: María Andrea Aguilera y Sebastián López de Juntos por el Cambio, Carlos Eliceche, Tatiana Goic y Mario Mansilla del Frente de Todos, Carlos Gómez y Roddy Ingram de Chubut al Frente y Mariela Williams y Rossana Artero del interbloque.

Ayer, como viene sucediendo desde hace semanas y como tambinén ocurrirá hoy, hubo movilizaciones en varias ciudades de la provincia, entre ellas una multitudinaria de Puerto Madryn

Ante la decisión de no emitir dictamen, queda claro que el proyecto no se tratará en la sesión de hoy pero no debe descartarse que pueda tratarse en la última reunión legislativa del año, prevista para el jueves 10 de diciembre.

En la sesión de hoy si se tratará el proyecto del bloque de Frente de Todos para crear el Programa de Cultivo y Producción de Cannabis para fines científicos, medicinales y terapeúticos.