Más pedido de remoción para el presidente de la Magistratura

Cuestionó que se le negara su traslado a Madryn en una votación “irregular”.

Jorge Luis Früchtenicht, juez de Cámara de Esquel, cuestionó la sesión remota del Consejo de la Magistratura donde se decidió negar el traslado que había solicitado para cubrir un cargo de Juez de Cámara en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn y adujo que se trató de argumentaciones “ilegales, ilegítimas e irregulares”. Por eso pidió la remoción de Enrique Aníbal Maglione.

Früchtenicht argumentó su reclamo sosteniendo que “En primer término, y en la que estimo es la más seria de las ilegalidades e irregularidades que señalo, atendiendo su gravedad institucional, es la participación de un Secretario designado Ad Hoc, incumpliéndose inicialmente el art. 193 de nuestra Carta Magna provincial”.

Tras aducir que dicha situación lo llevó a no consentir su intervención en el acta que impugnó, para luego agregar que “no surge con claridad del video ni del Acta que impugno, el resultado del escrutinio realizado al tiempo de votarse acerca del traslado peticionado”.

Posteriormente sostuvo que “Tampoco se ponderó adecuadamente el voto del Consejero Defelice. Y tal circunstancia aparece señalada inicialmente en la página Facebook del Consejo de la Magistratura por una persona -a quien no conozco – y que textualmente sostuvo que: “De Feliche dijo Afirmativo… porqué lo tomaron como que rechazó el traslado?? Su voto afirmativo daría empate… al menos eso es lo que quedó en el video. Sugiero que lo revisen”.

En base a estos argumentos reclamó “la remoción del Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Enrique Aníbal Maglione (art. 20 inc. 3 Ley V N° 70 DJP), por incumplimiento grave de los deberes a su cargo (arts. 10 y 12 ley cit.) y desviación de poder, ello sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar”.

Con todas estas argumentaciones, Früchtenicht solicitó al Consejo de la Magistratura:

1) Se tenga presente la impugnación que promuevo, primero mediante presentación digital y al mismo tiempo enviando postalmente su original debidamente firmado, y la prueba ofrecida;

2) Que tal impugnación sea tratada por el Pleno del Cuerpo;

3) Se agregue la documental acompañada y sea tenida en cuenta al tiempo de decidir acerca de la cuestión planteada;

4) Se conceda la cautela pedida; y

5) Oportunamente, declare la nulidad del Acta Nro. 284/2020 CM y proceda a la remoción del actual Sr. Presidente del Cuerpo Dr. Enrique Aníbal Maglione por las causales expuestas.