Más de 100 clínicas piden atención para continuar prestando el servicio de Salud en medio de la pandemia

La Asociación de Prestadores de la Salud del Interior del país, que se conformó en estos momentos de coronavirus, emitieron un comunicado en el que expusieron la delicada situación en la que las dejó la pandemia.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, el médico propietario de la Clinica del Valle, Juan Gabriel Seleme expuso el planteo del sector. “Lo que uno trata de puntualizar en este comunicado son cuestiones fundamentales. Esta Asociación se formó en esta época de pandemia, por las voluntades de casi cien sanatorios de todo el país. Tenemos un problema en común distinto al problema que tienen las clínicas de Capital Federal , ya que no estamos relacionados con los grandes capitales financiadores de la Argentina, es lo que pasa con las clínicas de Capital Federal”, explicó.

En este contexto, recordó que «la salud privada, los sanatorios del interior del país, son los que atienden al 70 por ciento de la población de PAMI, de las empresas de medicina prepaga y obras sociales. Tenemos una falta de actualización de tarifas, cuando las prepagas lo han pasado muy bien en pandemia. Si bien el Estado nacional ha asistido a las clínicas, PAMI no ha actualizado sus valores en todo el año, en la provincia la obra social lo actualizó un 15 por ciento en junio, es absolutamente insuficiente”, sostuvo.

En este escenario, Seleme consideró que se requieren respuestas antes de llegar a una situación límite. No obstante, aclaró “no planteamos un lock out patronal ni falta de atención o corte de servicios. Simplemente estamos diciendo que así como vamos la cosa no funciona, se deberían mantener los ATP o que se adecúen las prestaciones o las tarifas que deberíamos cobrar, cosa que no se ha hecho ni discutido”, concluyó.