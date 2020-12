Luque se vacunó esta mañana y Juncos esperará por tener anticuerpos altos

El intendente comodorense Juan Pablo Luque se vacunó con la Sputnik V esta mañana y el jefe comunal radatilense comentó que esperará más días por haber contado con altos niveles de anticuerpos. La vacunación arrancó con el personal del sistema sanitario.

“Recién terminé de vacunarme y hacerlo es una muestra confianza para expresarle a la población que hay que vacunarse, más allá de esa falsa polémica que se generó de manera totalmente innecesaria frente al esfuerzo que hizo nuestro gobierno nacional para poder vacunarnos junto al resto de los países centrales del mundo. El 4 de enero esta llegando la segunda tanda de vacunas luego de estas 600 que ya recibimos”, explicó Luque.

El intendente de Comodoro Rivadavia agregó que “Esta pasando algo que preveíamos con la llegada del verano y las fiestas de fin de año ha generado un brote importante, pero también aumentó por la concreción del Plan Detectar que esta teniendo un alto nivel de detección. Una vez que se termine de vacunar el personal de la salud vamos a iniciar en seguramente en febrero un plan de vacunación masiva en los gimnasios municipales y en las escuelas”.

Juncos esperará

Por su parte, el intendente de Rada Tilly Luis Juncos comentó que “Vine a acompañar este momento tan importante y tan esperado con el inicio de la vacunación en nuestra provincia, a estar junto con Juan Pablo (Luque) como lo hicimos desde el inicio de la pandemia y trabajando juntos”.

“Personalmente decidí no vacunarme ahora porque he cursado la enfermedad, tuve defensas muy altas y doné plasma últimamente, por eso decidí no vacunarme en este momento pero acá estoy acompañando el inicio de la vacunación al personal de la salud”, agregó.

Juncos adelantó que “Cuando llegue el momento lo haré porque es muy importante que todos los ciudadanos nos vacunemos y tengamos confianza en la vacuna que esta en nuestra zona y en nuestro país”.