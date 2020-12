Luenzo: “Con la ley dejamos de criminalizar y penalizar a la mujer”

Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut, expresó su satisfacción por la aprobación de la Ley de Interrupción del Embarazo, los debates que se produjeron y los ejes fundamentales de la ley de aborto gratuito y público.

“Me comencé a tranquilizar cuando dos o tres senadores que estaban en duda dieron su apoyo, especialmente porque son de provincias muy conservadoras del norte del país. Nadie promueve el aborto, sino que los celestes ganaron una batalla simbólica y se apropiaron del concepto de la vida y del niño por nacer cuando nada de esto estaba en discusión. Nosotros defendemos las vidas de todos, porque en democracia murieron tres mil mujeres por la práctica del aborto ilegal y de los negocios que hay detrás de todo esto”, señaló.

El legislador chubutense agregó que “La Iglesia es coherente con su modo de ver y de abordar este tema, por eso no la critico, pero tenemos que entender que este es un Estado laico. Hay que agitar el pañuelo naranja y definitivamente separar a la Iglesia del Estado. Ayer también dimos un paso en este sentido con senadores que a pesar de sus creencias y de que les costó mucho más votaron a favor de esta ley”.

Sobre la cuestión de fondo, explicitó que “Nunca nos pusimos a discutir desde cuándo hay vida o si hay o no un derecho. Lo único que hicimos anoche es decir dejemos de criminalizar y penalizar a la mujer, son las más pobres que las que más sufren esta situación y ahora el Estado debe darles respuestas con la salud pública y no con el Código Penal en la mano”.

Ante la nota enviada por a Iglesia de Chubut, Luenzo indicó que “me pareció entendible su postura y nosotros escuchamos a todos, no tenemos una responsabilidad dentro de la Iglesia Católica sino dentro de un Estado laico; y me gustaría también decirle a monseñor Lahoz que yo también estoy a favor de la vida, pero lo que tenemos es una diferencia de enfoque”.

La nota: