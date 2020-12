Los jubilados provinciales no descartan iniciar acciones judiciales por la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Dante Rocha, representante de los jubilados provinciales, manifestó a La Posta Comodorense Radio que mantendrán el acampe hasta cobrar los dos salarios y los aguinaldos que el gobierno provincial les adeuda.

“Esto lo decidimos el viernes pasado en una asamblea general que efectuamos todos los jubilados frente a las puertas del ISSyS y por eso estamos haciendo este acampe reclamando que se nos paguen los dos meses de sueldos y los aguinaldos que nos debe el gobierno provincial”, explicó.

Rocha agregó que “Se había anunciado que el 19 se nos iban a pagar los salarios aunque ahora se dice que recién se anunciaría algo mañana martes, pero no queremos que nos trasladen las fechas posibles para principios de enero. Además queremos acompañar a nuestros compañeros que hace cinco días están acampando en la sede de Rawson”.

El jubilado policial sostuvo que “Queremos pasar las fiestas con nuestras familias y en nuestras casas, pero no queremos que tener que pasarlas en este acampe porque esto sabemos cuando empieza y no cuando termina. Necesitamos que las autoridades nos paguen lo que nos corresponde”.

Finalmente adelantó que “Si no se cumple ni nos convencen las respuestas, porque la deuda del gobierno con la Caja de Jubilaciones es muy grande, recurriremos a la Justicia con una denuncia para que se aclare que esta sucediendo con nuestros fondos”.

