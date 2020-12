Llugdar: “En la Industria Petrolera hemos sabido adaptarnos a los tiempos que vivimos”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Llugdar, remarcó su satisfacción por las respuestas que han brindado los Trabajadores del sector Hidrocarburífero para que, a pesar de los avatares de la economía y la salud, aún con Yacimientos muy maduros en la Cuenca del Golfo San Jorge, se sigan batiendo récords de Producción.

Llugdar señaló que este domingo 13 de diciembre junto a su par de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila, acompañarán al Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, en los actos oficiales del 113° Aniversario del Día Nacional del Petróleo a desarrollarse en Comodoro Rivadavia, Chubut.

“Como lo venimos haciendo todos los años, vamos a acompañar al señor Intendente junto con Jorge y las principales autoridades de YPF y del resto de las Operadoras a nivel nacional, vamos a estar todos quienes tenemos que ver con la Industria y los jubilados de la misma, toda una comunidad que se movió en función de esta economía, la de la actividad que desarrollamos nosotros”, dijo, al tiempo que manifestó que “estamos felices porque a pesar de tantos años del descubrimiento del Petróleo, se sigue batiendo récords de Producción en algo que no tiene que ver con la Perforación pero sí con otras actividades que son anexas a lo que estamos desarrollando, por lo que podemos decir que nos vamos adaptando a los tiempos que tenemos”.

El sindicalista remarcó que a pesar de la pandemia, en Comodoro Rivadavia y la provincia se mantuvieron trabajando el 60% de los 90 Equipos de Torre que estaban en actividad hasta los primeros días de abril y que se puso todo nuevamente en funcionamiento todo en los Yacimientos a pesar de los inconvenientes sanitarios que aún persisten, publica hoy la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

“Nos acomodamos rápidamente a las circunstancias. Esto es algo que no se da en otros lugares, la cantidad Equipos de Torre que hoy tenemos trabajando y hay programas de Perforación, si bien todavía nos falta que vuelva gran parte de los Trabajadores de Servicios Especiales que están en la casa”, sostuvo el dirigente, quien adelantó que “a pesar de la situación, el domingo va a haber importantes anuncios para la actividad de un Yacimiento muy cercano a la ciudad, que hace mucho no se perforaba”.

“Para ello va a venir gente de Buenos Aires y junto con el Sindicato de Petroleros Privados del Chubut, vamos a estar acompañando ese anuncio que es muy importante para nosotros, la actividad, Comodoro y la comunidad; por eso podemos decir que en el balance del año a pesar de la situación que hemos vivido, debemos valorar esto, el incentivar y cuidar la actividad”, determinó.

El titular de Petroleros Jerárquicos consignó que “también va a haber gente que nos va a estar acompañando que vendrá desde la provincia de Santa Cruz, ya que ambas provincias no podemos olvidarnos que están muy fuertemente ligadas”

Marcando el rumbo

Llugdar enfatizó que “hay que seguir por este mismo camino, porque problemas va a haber siempre. Desde la provincia del Chubut hemos dado muestras de que realmente somos fuertes en este tipo de situaciones, que no bajamos los brazos. y estamos acostumbrados a estas cosas, por eso quiero enviar un saludo a todos los Trabajadores, la gente de Comodoro y de la zona se ha adaptado a las circunstancias, sabemos cómo salir de esto y si no lo sabemos en ese instante, ponemos la fuerza y el empuje para que en un momento esto pueda cambiar”.

“Hemos dado muestras de seriedad y compromiso, por eso se pueden dar esta clase de anuncios. Cuando tuvimos algún inconveniente con Operadoras o con programas de Trabajadores, los hemos resuelto en Comodoro, nadie nos resolvió afuera estas cuestiones, lo hemos hecho a partir de acuerdos donde pusimos en funcionamiento importantes Yacimientos que iban a quedar desafectados de la actividad, junto a la gente de UOCRA y la de Camioneros”, analizó.

Bajo su punto de vista “hay que respetar el camino que se trazó por parte de la dirigencia, porque primero en el país no había consumo en el mundo no lo había y eso es algo que se viene dando en forma paulatina, donde influyen los precios internacionales, pero una vez que eso se acomode, no hay dudas de que vamos a tener las respuestas que queremos”.

En el sentido de la actividad, remarcó que cualquier programa de incentivo va a ser importante: “por eso estuvimos con Ávila con el anuncio del Plan Gas que va para Neuquén, del que es cierto que no recibimos un beneficio directo, pero también lo es que todo va de la mano ya que cuando a la Industria le va bien, al país le va bien y con este plan que puso en funcionamiento el Gobierno nacional, de alguna forma nos va a estar otorgando incentivos. Nosotros acompañamos ese proceso, y tiene que ver con una relación que se va aceitando día a día”, aseguró.

Reconocimiento al personal de Salud

En un año complicado desde lo sanitario, Llugdar aclaró que “los casos de Covid-19 en la Industria han bajado para establecerse en una meseta, pero lo cierto es que aquí es donde más nos debemos cuidar; cuando pasan estas cosas nos relajamos y después viene el cachetazo. En esto debemos tomar conciencia”.

Y añadió que “nunca se dejó de atender con la seriedad que merece el caso, pero tampoco entramos el en pánico ni cerramos el Yacimiento: la gente fue a trabajar, a cumplir con su tarea, y los contagios que hemos tenido no han sido en el lugar de trabajo”, no sin poner en valor que “acá la gente de Salud jamás dejó de atender a un paciente, entonces mi reconocimiento más allá del Día del Trabajador Petrolero, va hacia ellos desde Comodoro en el Hospital Regional, o en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, porque hay un compromiso con todos ellos”.