Linares: “Nadie es más peronista que nadie, todos los compañeros son necesarios”

Carlos Linares, flamantemente designado presidente del PJ Chubut, manifestó que buscará la unidad del peronismo provincial, volvió a criticar la gestión de Arcioni y rechazó el actual proyecto de zonificación minera proponiendo la apertura de un debate profundo de toda la sociedad.

“Estamos rodeados de mujeres militantes y es una mezcla más que interesante para convivir en la conducción del partido, es un honor estar al frente de la conducción del PJ”, expresó el recientemente electo al frente del peronismo provincial y agregó que “Este es un proyecto político al que tenemos ponerle carácter, trabajo y convicción; sabiendo que tenemos el pecho inflado por el orgullo de ser peronistas y debemos trabajar para que al peronismo le vaya bien en el país, la provincia y en cada pueblo”.

Linares anticipó que “El martes viajaremos a Rawson para juntarnos con la conducción saliente y programar una recorrida antes de fin de año, preparando los lineamientos de trabajo para el 2021”.

Apuntando a la unidad del PJ en Chubut, subrayó que “Vamos a ir a ver a los compañeros que no conformaron la lista, porque acá nadie es más peronista que nadie y nadie tiene el peronómetro, todos los compañeros son necesarios. Así como lo hicimos en Comodoro, lo vamos a hacer en la provincia con todos adentro para que no haya excluidos”.

El ex candidato a gobernador indicó que “Yo competí en una elección provincial planteado lo que creíamos que debíamos hacer, lamentablemente no le erramos al pronóstico y hoy no hay un proyecto para salir adelante. Nosotros estamos dispuestos al diálogo cada vez que nos convoque el gobierno de la provincia, no somos golpistas ni ponemos palos en la rueda, pero tenemos una postura sobre la realidad de la provincia y vamos a seguir fijando postura más allá de a quien no le guste”.

Minería

Linares se refirió al tema minero y el proyecto zonificación ingresado en la Legislatura, aduciendo que “Tenemos que trabajar de cara a la gente porque esta ley exprés elaborada entre gallos y medianoche con nombre y apellido no es lo que la provincia necesita. Hay que volver a elaborar un proyecto que sea debatido y consensuado por todos los sectores, los mineros y los antimineros”.

Sin dejar de cuestionar el accionar del gobernador Mariano Arcioni, Linares sostuvo que “Los legisladores van a tener que votar una ley que será la más importante de los próximos 30 años, porque mandarla solo a una comisión es un mamarracho como viene haciendo este gobierno en muchos temas. Este gobierno no puede garantizar los controles del medio ambiente y la transparencia, por eso se necesita un debate mucho más profundo”.

Finalmente se refirió a las presiones del Gobierno nacional para habilitar la minería en Chubut y señaló que “Todo el mundo sabe del respeto, compromiso y el cariño que tengo con el gobierno nacional, pero el futuro de la provincia esta por encima de cualquier pedido que no sea consensuado con los chubutenses. Este tipo de decisiones las tenemos que tomar entre todos, pero no puede ser una exigencia para con Chubut. Antes de hablar de minería tenemos que hablar de muchos otros temas que nos están pasando en esta provincia y la minería no viene a resolverlos”.