«La mínería siempre es un valor negativo en la medición de calidad de vida»

Guillermo Velázquez, investigador senior del Conicet, explicó claramente que la minería «siempre es un valor negativo, cuando se mide calidad de vida. Por eso, da bronca como se tomó un trabajo, que nada tenía que ver con este tema, para hablar a favor de esta actividad».

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, el investigador se refirió al tema que dominó gran parte de la discusión por la minería, que impulsa el gobierno provincial, cuando por comunicado, el científico explicó que el estudio realizado nada tenía que ver con esa actividad.

«Nuestro tema de investigación es geografía y calidad de vida, no trabajamos con la minería. La minería en nuestro índice está tomado como un punto negativo. Es como si dijeramos aumenta el precio de los alimentos y baja la inflación. La minería es parte del índice pero es una parte negativa. Las personas que tomaron el estudio no se tomaron la molestia de ver como se hacía el índice, si lo hubieran hecho jamás lo hubieran utilizado. Nuestro estudio no convalida la actividad porque la minería está considerada algo negativo», reiteró.

El investigador, lamentó que se haya citado el estudio de manera tergiversada y sin profundizar. «Los que lo utilizaron tienen el derecho a buscar argumentos poner su posición. Por el lado de la calidad de vida no tendrán argumentos. Lamentablemente para ellos yo no tengo más que pensar, no pienso mal de ellos, pero se apresuraron a utilizar algo sin pensar como estaba hecho», acotó.

. «No conozco en las circunstancias en las que se presentó el folleto, enchufa el logo del Conicet en todos lados, sin que haya un responsable intelectual sobre eso. Debería estar firmado y citado, hay un poquito de pereza intelectual creo. Si no fuera una cosa tan delicada con tanto en juego, uno se lo tomaría en risa pero esto es serio, como nuestro estudio», cerró.

