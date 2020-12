Jubilados policiales denunciarían al gobierno por el atraso en los pagos

Dante Rocha, representante del sector pasivo policial de Chubut, comentó a La Posta Comodorense Radio que los jubilados padecen tres meses de atraso salarial y el tampoco cobraron el medio aguinaldo por lo que reclaman una denuncia judicial contra el Estado provincial.

“Hemos intimado a la Caja de Jubilaciones nuestra para que presente una denuncia por la deuda histórica que tiene la Provincia y eso no permite contar con los fondos para pagar las jubilaciones en tiempo y forma”, explicó.

Rocha sostuvo que “Si ellos no lo hacen en el plazo de 10 días vamos a ver distintos estudios de abogados para analizar hacerlos por nuestra cuenta. Tenemos tres meses de atrasos en el pago más el aguinaldo y estamos en un compás de espera para ver si se resuelve el problema de fondo que venimos padeciendo”.

Finalmente indicó que “Desde la Caja nos dicen que si el Estado provincial no les paga a los activos no se pueden hacer los aportes y tampoco los sueldos a los jubilados. Esto pasaba antes y desde hace bastante tiempo que no sucedía, pero ahora los perjudicados somos nosotros”.

