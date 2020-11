Jorge Alvarado y su conmovedora versión de La mano de Dios

Jorge Alvarado, es el músico comodorense que emocionó a Diego Maradona con su versión acústica de «La Mano de Dios». El arreglo fue realizado para el mundial de Brasil, «mi amigo Andy Kusnetzoff se llevó la versión en este CD, lo escuchó Diego y surgió este milagro». Desde allí la carrera de Alvarado cambió y hasta recibió la noticia de que su música estará en la serie del astro del fútbol.

«Ayer me enteré al mediodía de la muerte. Mis amigos saben lo que siento por él. Tengo un antes y un después de esa versión. Mi carrera cambió. Es muy mágico todo, me generó mucho porque soy del palo futbolero. En Comodoro jugué mucho, sobre todo al que le gusta mucho el fútbol le toca mucho el jugador. Tengo alma futbolera, me pegó también sentirlo joven. En el ’86 yo estaba con la movida de Malvinas, se juntaba todo, cuando pasó esto se me vinieron muchas cosas a la cabeza», comentó.

Para Alvarado, la tristeza que se respira en el país está arraigada en lo que Diego representaba. «Representa al pibe que viene de abajo y se enfrenta a las grandes corporaciones sin filtro. Diego te representaba, se enfrentaba a quién sea pensando en el otro y siempre ayudando a los jugadores. Hay muchos futbolistas que después de dejar de jugar desaparecen, pero el representa al nacionalismo que un poco nos falta, conocer nuestra cultura, nuestros ritmos».

Alvarado en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, asegura que a pesar de tener la oportunidad siempre prefirió no conocerlo, aunque la vida los cruzó más de una vez. Incluso en el ’77 cuado acompañó a su madre a realizarse un tratamiento de salud, fue invitado a la cancha de Boca «ese día lo vi debutar, fue contra Hungría.Por eso cuando toque la canción de Rodrigo, el habló de su madre y por se emociona. A mi me pasó lo mismo porque el me hizo conectar con la mia».

La nota: