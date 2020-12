Ingram pidió a los gritos los nombres de los diputados coimeados con 10 palos

En la hora de preferencias, más allá de lo dicho por Leila Lloyd Jones (ver aparte) el diputado de Chubut al Frente, Roddy Ingram, exigió a los gritos, a la diputada, que de los nombres de los legisladores que, según su denuncia pública, cobraron 10 millones para aprobar la zonificación minera

«A mi se sorprende muchísimo, pensé que tendríamos a varios diputados hablando de los dichos de Leila Jones», arrancó , para de inmediato solidarizarse » con la diputada, que tiene que tener seguridad en su domicilio, yo también sufrí manifestaciones en mi casa, con insultos. Rechazo las manifestaciones a favor y en contra». No obstante, le recriminó a la legisladora la circulación de un audio en el que indicó que había legisladores que habían cobrado «coimas» para votar a favor de la zonificación minera.

Ya a los gritos, vía zoom como fue toda la sesión, el ex ministro de Familia de la provincia aseguró que lo que no le iba a permitir a la diputada es que «nos ensucie. En esta Honorable Legislatura se debe dar explicación de esos dichos. Yo no tengo que ir a ver al Procurador Miquelarena para ver que dijo la diputada, de quien no he escuchado las disculpas. Vuelvo a decir: ¡yo no cobré un carajo, no cobré un peso¡», enfatizó.

Ingram también cuestionó que Lloyd Jones haya realizado esa denuncia, primero por el audio de whats app y hoy ratificada ante la justicia, siendo vicepresidente primera de la Cámara. «Si no hizo la denuncia sabiendo que eran unos coimeros, está faltando a los deberes de funcionario público», recordó para de inmediato reiterar que no era «ningún chorro. A mi nadie me coimeó, necesito que la diputada pida disculpas a los que no cobramos y de los nombres de los que si lo hicieron», insistió.

Luego de que la diputada reiterará que su declaración fue ante la justicia y que allí están los nombres, Ingram volvió a pedir la palabra para, ya subido de todo, calificara de «muy grave lo que está diciendo la diputada. Si dio nombres , quiere decir que hay corruptos y tenemos la obligación de saberlo. ¡Esto es una joda¡», protesto a los gritos, para resaltar que » estamos hablando de corrupción de diputados a los que le dieron 10 millones de pesos, A mí no me los dieron. Debemos saber acá quien los cobró. A mi nadie me coimeó ni me puso un mango. Lo hago por la gente de la meseta, la gente que necesita trabajar, y por eso voy a votar no por diez palos roñosos», concluyó.