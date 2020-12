Esta tarde habrá festival familiar contra la minería

Tatiana Dambrauskas, referente de las organizaciones sociales contra la minería en Comodoro Rivadavia, comentó a La Posta Comodorense Radio los alcances del festival familiar que se concretará a las 17 horas en la plaza de la Escuela 83.

“Es un festival familiar y donde participarán varias bandas musicales comodorenses que siempre han demostrado su adhesión a esta causa para que no pase la zonificación minera y se apruebe la Iniciativa Popular que presentamos en la Legislatura”, relató.

Frente a la posibilidad que se crucen con la marcha sindical a favor de la minería, señaló que “ellos han convocado a movilizarse en el cruce de las Rutas 3 y 26 por lo que entendemos que no debería existir ningún tipo de cruce; para que cada sector se manifieste en favor de su postura”.

Para Dambrauskas, “Esta fecha es muy importante porque es la previa a la última sesión prevista en la Legislatura y esperemos que no saquen de la galera ninguna más para que la zonificación no pase gracias la movilización de los sectores populares en la provincia y fuera de la misma”.

Finalmente señaló que “La última denuncia de la diputada Lloyd Jones, contando a la Justicia que el abogado (Guillermo Corneo) de Mariano Arcioni es el gestor de las coimas que ofrecen las mineras a los legisladores, expuso junto a la movilización popular lo más oscuro, turbio y podrido de este régimen para hacer pasar a las mineras tanto por parte del gobierno provincial como el nacional”.

La nota: